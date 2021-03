Пользовательница TikTok придумала дешевую замену кухонному аксессуару и сорвала похвалы

Лайфхак назвали в Интернете революционным

Круглая вращающаяся полочка для банок со специями, приправами, заправками для салатов – вещь на кухне удобная и незаменимая: она занимает немного места и позволяет освободить немало пространства в кухонных шкафах.

Но стоит такой аксессуар (в США его называют «ленивой Сьюзен») недешево – его стоимость может достигать $100.

Пользовательница TikTok с ником Do It On a Dime предложила способ самостоятельно изготовить «ленивую Сьюзен» из подручных средств.

Как оказалось, сделать это легко: нужны лишь две невысокие металлические тарелки, входящие одна в одну, и горсть круглых стеклянных или каменных шариков. В большую по размером емкость насыпают шарики, опускают на них меньшую – и вращающаяся «ленивая Сьюзен» готова.

Остается лишь поставить в нее баночки и бутылочки и отправить в шкаф.

Лайфхак назвали в Интернете революционным. Даже не смотря, что такой способ изготовления вращающейся полочки для специй уже представляли другие пользователи соцсети: у видео с хэштегом #lazysusan более 7 млн. просмотров.