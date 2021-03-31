«Здоровье важнее»: Новые люди предложили реформу школьного меню

Фото: пресс-центр "Росбалт"

Каждый шестой школьник в России имеет лишний вес, страдает ожирением или хроническими заболеваниями. Одной из основных причин этого врачи считают несбалансированное питание детей. Привычку есть правильные и здоровые продукты нужно прививать с детства, но как быть, если меню в школьных столовых зачастую – не самое полезное? Как считает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, систему школьного питания необходимо коренным образом менять. Для этого партия разработала инновационную программу «Здоровое питание - детям». О ее главных целях и задачах Алексей Нечаев рассказал 29 марта на пресс-конференции.

- За последние сорок лет в два раза выросло количество хронических заболеваний у школьников. Это не данные блогеров – это данные Роспотребнадзора, - подчеркнул Алексей Нечаев. - Когда-то Хрущев хотел догнать и перегнать Америку. Так вот, по количеству страдающих ожирением людей мы уже практически приблизились к США. Еще пять лет, и мы догоним Америку. Но я предлагаю: может быть, по-другому сделаем? Пусть Россия будет самой здоровой страной?

С этого года учеников начальных классов во всех школах России обеспечивают горячими бесплатными завтраками. Казалось бы, это должно было решить проблему. Но, увы, эксперты отмечают, что качество блюд во многих школах страны оставляет желать лучшего. Об этом говорят и печальные цифры статистики: за последние полгода в школьных столовых случились 28 массовых отравлений, от кишечных болезней пострадали более полутора тысяч детей.

Не внушает оптимизма и то, что школьники вынуждены есть те продукты, которые им дают в столовых, даже если у них пищевая аллергия. Примерно 48% россиян, по данным диетологов, с рождения имеют непереносимость лактозы, но при этом вынуждены питаться молочными продуктами, включенными в обязательный рацион. Кроме того, блюда в школьных столовых часто содержат вредные для детей рафинированные сахара. По словам доктора-диетолога Михаила Гинзбурга, неправильное питание приводит не только к лишнему весу, но и упадку сил и даже склонности к депрессиям.

Шведские столы и полезная еда

Что предлагают «Новые люди?». По их мнению, проблема школьного питания должна решаться комплексно, с разных сторон. Во-первых, необходимо с раннего детства проводить медицинские обследования, во время которых должны выявляться и фиксироваться в медкарте ребенка все опасные аллергические реакции.

Во-вторых, в российских учебных заведениях необходимо ввести новую штатную должность - диетолог-организатор школьного питания. Такой специалист будет следить за тем, чтобы блюда в рационе детей были сбалансированными и качественными.

А в-третьих, нужно перестать экономить на госзакупках продуктов для школьных столовых, потому что таким образом чиновники экономят на нашем будущем.

- Конечно же, мы говорим о необходимости изменений в законодательстве, - указывает руководитель партийного проекта «Здоровое питание - детям» Елена Нечаева. - Сейчас закупки в детских садах и школах попадают под действие федерального закона о госзакупках №44. Его принцип очень прост: кто дал самую низкую цену, с тем школа или детский сад и работают. В таких условиях думать о каком-то качестве даже не приходится. На столы к нашим детям попадает самая дешевая и, в большинстве случаев, некачественная еда.

Для начала «Новые люди» предлагают внедрить и протестировать разработанную партией инновационную программу школьного питания в пилотных регионах. Конечной же целью программы должно стать внедрение в школьных столовых системы шведского стола, на котором каждый ребенок может выбрать именно те продукты, которые ему необходимы и полезны.

Обязательным условием «Новые люди» считают прозрачную систему контроля за школьными завтраками и обедами. Для этого нужно подключить родителей, которые смогут следить за качеством школьного питания и выбирать надежных и проверенных поставщиков продуктов для столовых. При этом фотографии блюд для школьный столовых предлагается добавить в электронные дневники, чтобы родители и дети могли узнать поставщика и состав каждого блюда, оценить его качество.

Из меню предлагается убрать блюда с высоким содержанием сахара, заменить маргарин и подсолнечное масло оливковым. А вместо курицы и свинины, в которых часто бывает много антибиотиков, в меню предлагается добавить морскую рыбу, свежие овощи, орехи и фрукты. Также необходимо предусмотреть в меню замену коровьему молоку для тех, кто не переносит лактозу - растительное или миндальное молоко.

- Конечно за полгода, за год мы это не поменяем, - говорит Алексей Нечаев. - Но то немногое, что можно сделать – того стоит. И вот здоровье всей нации, здоровье детей, это то немногое, по чему есть консенсус в обществе. Здоровье важнее.