Самый действенный способ – исключить контакт с аллергеном Фото: Анастасия Осипова

Вот-вот начнется активное цветение растений-аллергенов, и немалая часть жителей нашей страны готовится к периоду «боевых действий». А у кого-то они продолжаются каждый день - например, если не повезло обзавестись пищевой аллергией или бурными реакциями на любимых домашних животных. Что нового появилось в диагностике и лечении аллергических заболеваний, какие методы работают с доказанной эффективностью и на что не стоит выбрасывать деньги? На самые важные вопросы ответила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

«НЕПРАВИЛЬНЫЙ» ОБРАЗ ЖИЗНИ НИ ПРИ ЧЕМ

- Прежде всего важно понимать: аллергические заболевания – особая группа болезней, - говорит эксперт. - Аллергией нельзя «заразиться», так как вещества, которые вызывают реакцию у аллергиков, абсолютно безвредны для остальных людей. Аллергию нельзя «заработать» неправильным образом жизни, как, например, атеросклероз сосудов или ожирение. Меры первичной профилактики - что и как нужно делать, чтобы никогда не заболеть аллергией, также не определены. Аллергия - это генетическая предрасположенность плюс случай.

В основе аллергической реакции лежит «ошибка» иммунитета, поясняет Марина Вершинина. Основной задачей нашей иммунной системы является защита организма от внешних угроз. При этом не должно быть агрессивных реакций на безобидные факторы: продукты, пыльцу растений, пыль, шерсть животных. Именно эта способность - толерантность иммунитета - позволяет нам есть, пить, дышать, взаимодействовать с окружающим миром. Если иммунная система теряет толерантность к одному или нескольким факторам внешней среды, возникает аллергия.

БУДЬ В КУРСЕ

Что такое иммуноглобулины IgE и тучные клетки

- В развитии аллергической реакции участвуют особые антитела - иммуноглобулины класса IgE, - рассказывает Марина Вершинина. - Как только аллерген попадает в организм, антитела IgE тут же распознают его и запускают сложный каскад иммунных реакций.

В первую очередь реагируют клетки-базофилы (разновидность лейкоцитов) и так называемые тучные клетки. Они буквально «взрываются», высвобождая в окружающие ткани коктейль из агрессивных биохимических соединений. В результате развиваются воспаления, отеки, спазмы. Внешне это проявляется приступами ринита, конъюнктивита, появлением сыпи, зуда, затруднением дыхания и другими реакциями вплоть до анафилактического шока.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ОНА НАЧИНАЕТСЯ И МОЖЕТ ЛИ ПРОЙТИ С ВОЗРАСТОМ

- Аллергия может манифестировать в любом возрасте. Манифестация – это появление симптомов, - поясняет наш эксперт. - Но есть еще понятие сенсибилизации организма – это формирование иммунной реакции и накопление антител IgE (см. выше. - Ред.). Сенсибилизация может какое-то время протекать скрыто, незаметно для человека. Но однажды, на фоне стресса, болезни, массивного поступления аллергена в организм скрытые реакции переходят в явную, клиническую фазу.

- Есть ли какая-то зависимость видов аллергии от возраста и можно ли ее «перерасти» или это миф?

- Наблюдения показывают, что у детей до 3 лет чаще развивается аллергия на пищевые продукты. Иногда с возрастом ее симптомы проходят. Например, аллергию на коровье молоко и яйца многие дети перерастают. В каждом случае все индивидуально, зависит от организма, аллергена и условий внешней среды. Аллергия на рыбу и арахис часто сопровождает человека на протяжении всей жизни и постоянно угрожает развитием тяжелых реакций. У детей постарше, как и у взрослых, более распространены реакции на респираторные (вдыхаемые) аллергены. Вероятность аллергических заболеваний выше у тех людей, чьи родственники тоже страдают от аллергии.

Вот-вот начнется активное цветение растений-аллергенов, и немалая часть жителей нашей страны готовится к периоду «боевых действий» Фото: REUTERS

ПРЕСЕЧЬ НА КОРНЮ

- Можно ли в самом начале пресечь развитие аллергии с помощью лекарств или других методов?

- Самый действенный способ – исключить контакт с аллергеном. Например, избегать определенных продуктов, в сезон цветения растений-аллергенов переезжать в другую местность. Вообще же, если иммунитет уже «решил», что какой-то фактор является угрозой, «переубедить» его в обратном очень сложно. Но в ряде случаев излечение возможно.

Для этого современная медицина применяет так называемую аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Пациенту под контролем врача вводят стандартизованные растворы «виновного» аллергена, постепенно повышая дозу. «Это позволяет переключить направленность иммунной реакции и заблокировать развитие патологических процессов», - поясняет Марина Вершинина.

- Эксперты рассказывали «КП», что АСИТ довольно слабо срабатывает при аллергии на домашних животных. Какой же выход?

- Ситуация, когда аллергия развивается на домашнего питомца, всегда вызывает наибольший эмоциональный отклик. Но нужно понимать: пребывание в постоянном контакте с аллергеном вынуждает иммунную систему наращивать мощность реакции и чаще всего усугубляет тяжесть патологических процессов. К симптомам ринита со временем присоединяется спазм бронхов, развивается бронхиальная астма. При этом антигистаминные препараты («средства от аллергии») всего лишь снимают симптомы. Ошибку иммунитета - «подводную часть айсберга» с их помощью исправить нельзя. Поэтому, к сожалению, единственный на сегодня выход для сохранения здоровья - прекратить контакты с животным-аллергеном.

От редакции: сейчас ученые занимаются разработкой универсальной генно-инженерной вакцины против кошачьих аллергенов. «КП» подробно рассказывала о ней.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ ПОМОГУТ ДОКОПАТЬСЯ ДО ИСТИНЫ

Сдавать анализы на большое количество аллергенов, чтобы методом «перебора» выяснить, на что именно у человека аллергия, это бессмысленная трата денег, считают специалисты.

- Само по себе наличие антител IgE к какому-либо фактору может не сопровождаться клинической реакцией (то есть аллергическими симптомами. - Ред.), - отмечает Марина Вершинина. - Например: если в результате анализа обнаружены антитела к собаке, но контакт с животным ни к каким негативным последствиям не приводит, то аллергического заболевания нет. Никакое лечение не требуется (как бы ни убеждали вас в обратном сотрудники частных клиник. - Ред.)

- С другой стороны, не всегда отсутствие антител IgE гарантирует, что у пациента нет аллергических реакций, - продолжает эксперт. - Есть другие иммунные механизмы, в частности, играют роль особенности выработки и циркуляции IgE в крови.

- Какой же анализ можно считать действительно эффективным?

- В качестве первичного исследования можно сделать тест «Фадиатоп» (Phadiatop). По его итогам с высокой степенью уверенности можно понять, имеют ли симптомы аллергический характер, или нет. Если значение результата не повышено, то продолжать лабораторное обследование на аллергию дальше нецелесообразно.

Лучше всего начинать обследование с визита к врачу аллергологу-иммунологу и лабораторные тесты делать по назначению доктора, советует Марина Вершинина.

ЕСТЬ ЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ

- Чаще всего снять симптомы аллергических реакций помогают антигистаминные средства - блокаторы Н1-рецепторов гистамина. Это классический пример лечения, - говорит эксперт. - Важно понимать, что антигистаминные препараты не препятствуют развитию иммунной реакции, не снижают уровень IgE, не мешают «взрываться» тучным клеткам. Эти препараты всего лишь снижают чувствительность тканей к гистамину и другим агрессивным веществам, которые выделяются из тучных клеток. Но они отлично помогают пережить сезон цветения или облегчить состояние при коротком контакте с аллергеном.

Другие препараты назначают в зависимости от формы и основных проявлений аллергии. Это могут быть увлажняющие кожные кремы, спазмолитики, гормональные средства (кортикостероидные гормоны). Первое средство помощи при анафилаксии – инъекция адреналина.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Следите за данными пыльцевого мониторинга

- Если у пациента аллергия на пыльцу, то он будет плохо себя чувствовать весь период, пока цветет его растение-аллерген, - поясняет Марина Вершинина. - Каждый год сроки цветения могут изменяться в зависимости от погодных условий. Сначала весной в нашей полосе зацветают деревья, опыляемые ветром. В начале лета цветут злаковые травы. Потом сорные травы. Затем злаки зацветают повторно. В конце лета - начале осени достигает максимума концентрация спор плесневых грибков.

Соответственно, если у человека аллергия только на пыльцу ольхи, то симптомы начнутся в период таяния снега и закончатся к моменту появления листвы. А если сенсибилизация (чувствительность. - Ред.) к ольхе, березе, ясеню, тимофеевке, полыни и альтернарии, то симптомов не будет только глубокой осенью и зимой - при условии, что дома тепло, сухо и нет плесени.

Кстати, концентрация пыльцы в воздухе зависит от погоды. Когда сухо и ветрено – она максимальна. Также есть зависимость от времени суток. Следите за данными пыльцевого мониторинга на специальных сайтах и в мобильных приложениях, советует эксперт. Так вам будет понятно, что цветет и с какой интенсивностью.

Онлайн-календари цветения растений и уровня концентрации пыльцы в разных регионах России можно найти, в частности, на сайтах allergotop.com, allergy-center.ru, proallergen.ru, pollen.club.

Благодарим пресс-службу ЦНИИ эпидемиологии за содействие в подготовке материала.