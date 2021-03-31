ФСБ задержала потрошителей банкоматов в Ставрополе

Чтобы поймать воров, ФСБ и МВД России объединили усилие более 100 оперативных сотрудников ведомств Фото: Кадр видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с МВД России задержали и расследовали деятельность членов преступного сообщества, которые потрошили банкоматы в Ставропольском крае.

- Решением Промышленного районного суда г. Ставрополя организатор преступного сообщества - Гриневич М.П. приговорен к лишению свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальным участникам - Юрлову А.А., Чистякову П.В., Шипиловских М.И., Кушнареву Д.О., Васильеву A.M., Зырянову В.А., Внутских К.А., Вылегжанину А.Д. назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в суде.

В ФСБ пояснили, что в 2018 году преступники осуществили несанкционированный доступ к компьютерной сети ставропольского банка, что позволило им беспрепятственно завладеть наличными средствами из 22 банкоматов. Банкоматы сами выдали преступникам сотни миллионов рублей.

Чтобы поймать воров, ФСБ и МВД России объединили усилие более 100 оперативных сотрудников ведомств, которые в мае 2019 года нашли потрошителей банкоматов в Ставропольском, Краснодарском, Пермском крае, в Москве, Санкт-Петербурге и даже в Новосибирской области.

- У преступников изъято 12,5 миллионов рублей наличными, 567 банковских карт, на счетах которых находилось более 450 миллионов рублей, а также большое количество средств связи и компьютерной техники со следами противоправной деятельности, - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что в результате проведенной спецоперации удалось предотвратить хищение более 1,1 млрд рублей с корреспондентского счета ставропольской кредитной организации в Центробанке.