Отца и сына Арашуковых отправили под суд

Рауф Арашуков до 2012 года занимал ряд руководящих постов в газовых компаниях Ставрополья и Северного Кавказа Фото: Личный Архив

Следственный комитет России завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за хищения бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и других членов преступного сообщества, возглавляемого им.

-К уголовной ответственности за хищение денежных средств, природного газа, совершение должностных преступлений в составе преступного сообщества привлечены 20 фигурантов. Раулю Арашукову и его сыну Рауфу Арашукову, а также 8 бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате 747 млн рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам, - сообщила подробности официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в разное время в период с 2003 года соучастниками ряда тяжких и особо тяжких преступлений Арашуковых стали 20 человек. В зависимости от степени и роли участия каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями "убийство", "присвоение и растрата", "превышение должностных полномочий" и "организация преступного сообщества".

Вину в хищении природного газа и участии в преступном сообществе признали трое его членов. А бывшим и.о. руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике Казбеку Булатову, его подчиненному следователю Андрею Филиппову, а также начальнику центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской Республике Тимуру Бетуганову, которые принимали меры к сокрытию доказательств противоправной деятельности Арашуковых, предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.

Кроме того, Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств в 2010 году в городе Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества.

В СК России отметили, что по этому уголовному делу допрошено более 400 свидетелей, проведено свыше 200 судебных экспертиз. Все материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи их в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Рауль Арашуков до 2012 года занимал ряд руководящих постов в газовых компаниях Ставрополья и Северного Кавказа. После Рауль Арашуков избрался в парламент Карачаево-Черкесии. Его сын Рауф Арашуков занимал множество ведущих постов в руководстве КЧР, а затем стал сенатором от Карачаево-Черкесии.