«Час Земли»-2021: Акцию поддержали более миллиарда жителей планеты

Радиомарафон «Час Земли» на родной радиостанции (Радио «КП», 92,7 FM) в поддержку самой массовой акции в истории человечества, по оценкам WWF, состоялся. Это получилось грандиозно. Мы снова бежали в сторону охраны окружающей среды и свой «забег» в эфире посвятили экологическому благополучию нашей планеты.

Единой информационной экологической интернет-базе быть!

«Час Земли» – это демонстративное приглашение обратить внимание человеческого сообщества к проблемам изменения климата, светового загрязнения и другим актуальным экологическим темам. На этот раз мероприятие проходило под лозунгом открытости экологической информации: специалистам и обычным гражданам стало очевидно, что замалчивать проблемы такого рода, касающиеся всех, не только очень опасно, но и безнравственно. Кроме того, доступность реальной информации позволяет открыто и вовремя действовать и совместно находить наилучшие решения, когда дело касается, в частности, природных катастроф. Как известно, чистота воздуха – проблема номер один, на втором месте – чистота воды.

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов: «Данный проект реализуется больше двух лет. Промышленные предприятия осуществляют необходимые мероприятия, направленные на снижение выбросов. Современный бизнес активно участвует в решении экологических проблем. На сегодняшний день заключено 33 четырехсторонних соглашения по реализации этой программы. И все идет по плану. Готовятся еще 11 соглашений. И объем финансирования, который предусматривают эти мероприятия, составляет более 495 млрд руб. Это беспрецедентное участие в деле сохранения экологии со стороны бизнеса. Планируемый экологический эффект составит около полутора миллионов тонн. Сейчас мы еще не можем похвастаться цифрами снижения загрязнения воздуха, на это требуется время. Однако эффект будет. Это грандиозный проект. Бизнес вкладывается и в инфраструктуры, и в закрытие действующих производств, которые на сегодняшний день не относятся к экологически чистым».

«Каждый просто обязан приводить в порядок свою планету»

Миссия радиомарафона «Комсомолки» – еще раз напомнить, что экологическое благополучие планеты зависит не только от предприятий и производств, которые по закону должны вкладываться в охрану окружающей среды, но и от каждого из нас.

В радиомарафоне с поддержкой этой идеи выступили любимые артисты, музыканты и телеведущие.

Проникновенно выступил Александр Олешко: «Час Земли – какая нужная акция… Остановись, человек, когда ты хочешь просто что-то плохое сказать. Остановись, человек, когда ты хочешь выбросить бумажку… Подумай о том, что жизнь так коротка и так прекрасна, и мы можем сделать ее мягче, чище, светлее. Все зависит не от кого-то, а от каждого человека, который утром просыпается и, как у Экзюпери, просто обязан приводить в порядок свою планету».

Действительно, нам негоже забывать, что Природа – Дом наш, и этот дом надо беречь, чтобы было где жить нашим детям и детям наших детей и внуков.

Пусть каждый начнет с себя: с осознанного потребления электроэнергии, воды, еды; будем беречь эти бесценные ресурсы, не станем замусоривать и зря вырубать леса, загрязнять воздух и водоемы, уже пора сортировать мусор и насовсем отказаться от полиэтиленовых пакетов хотя бы при покупках.

Гостями радиомарафона «КП» «Час Земли» стали X5 Retail Group – ведущая российская продуктовая розничная компания, которая вносит вклад в содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов, и Ак Барс Банк. Банк входит в топ-20 российских финансовых компаний, вывел тематику «экологичности и зелености» в число своих приоритетных направлений.

Во время радиомарафона Директор по корпоративным коммуникациям X5 Retail Group Елена Коннова более детально рассказала об экопроектах компании и ее целях: «Компанией разработана стратегия в области охраны окружающей среды до 2023 года, которая является частью стратегии устойчивого развития до 2030 года. В ее основу легли 17 глобальных целей, принятые на уровне ООН в 2015 году.

Директор по корпоративным коммуникациям X5 Retail Group Елена Коннова

Одна из целей – снижение отходов, которые мы производим сами, и которые образуются потом у покупателей. Существует масса инициатив по сбору вторичного сырья, сокращению использования упаковки, в частности транспортной, по производству «правильной» упаковки для тринадцати категорий продуктов и т. д. Фирменные пакеты «Перекрёстка» с использованием переработанного пластика, корзины для продуктов из вторсырья в «Пятёрочках», сбор бутылок, зубных щеток и батареек на переработку через наши фандоматы и контейнеры и многое другое – все это наш с покупателями вклад в сохранение окружающей среды. Ответственное потребление ресурсов – одна из ключевых целей стратегии X5, и мы продолжим развивать экоинициативы, чтобы становиться устойчивее вместе».

Ак Барс Банк входит в топ-20 российских банков, в основном регионе присутствия – Республике Татарстан – лидирует в банковской сфере.

Директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова приняла активное участие в радиомарафоне и рассказала слушателям, как банк – не завод, не фабрика – может быть флагманом в деле сохранения окружающей природы.

«В 2020 году в банке было принято решение вывести социально ответственную деятельность на новый уровень, – сообщила Юлия Строганова. – Начался постепенный переход к принципам устойчивого развития или «зеленого банкинга». Появилось целое поколение людей, для которых слова «экология», «инклюзивная среда», «равные возможности» перестали быть просто модными трендами. Это часть их ДНК, часть их взглядов на жизнь, часть их медийного потребления в том числе.

Мы активно развиваем систему «Бережливый офис», переходим на электронный документооборот. За полгода реализации проекта по кадровому электронному документообороту в 2020 году удалось сэкономить около 300 кг бумаги. И это только начало.

Ак Барс Банк – цифровой банк. Технологии биометрии, видеовалидации по лицу, «цифровой профиль гражданина» – все это развивает дистанционное обслуживание и позволяет сократить потребление бумаги, пластика и других ресурсов».

Директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова

Люди все еще ведут себя по-варварски

Свое видение сложившейся сейчас на планете ситуации представил также глава академического сообщества «Экос», сотрудник Института водных проблем Артем Ашинцев: «Проблем у планеты много, и они все связаны с тем, что людей великое множество, и они все еще ведут себя по-варварски в плане потребления продуктов, ресурсов. Двести лет потребовалось человечеству, чтобы достигнуть численность 1 млрд, и еще 200 лет, чтобы с 1 млрд подняться до 7 млрд. То есть идет стремительный рост количества людей на планете. Потребуется три с половиной Земли, если все на планете будут жить, как россияне. Если все люди Земли будут употреблять на уровне среднего американца (у них более высокий уровень жизни), то потребуется и вовсе около пяти планет Земля… В то же время есть решения, позволяющие нам всем вместе ужиться на Земле, жить прилично, но и не разбазаривать ресурсы… В настоящий момент, по данным ВОЗ, у 30% населения Земли нет доступа к чистой пресной воде… Экологи, инженеры, технологи, многие другие специалисты работают в этом направлении…»

Директор по коммуникациям Всемирного фонда дикой природы (WWF) Юрий Сочнев рассказал, почему в 2021 году темой акции Час Земли стала открытость экологической информации: «Тема доступа к экологической информации навеяна событиями 2020 года, когда в течение года практически по всей стране случались техногенные аварии: мы все видели происходящее в Норильске и в других регионах России. Авария в Норильске – в том числе следствие того, что информация об инциденте не была предоставлена вовремя. Были и хорошие примеры открытости информации – например, ситуация на Камчатке: там власти делились с общественниками и экологами всей имеющейся информацией. Мы видим, что есть как отрицательные, так и положительные примеры. Поэтому мы решили, что сейчас тот самый момент, когда нужно показать, как важно взаимодействие государства, бизнеса и общества, как важно предоставлять друг другу экологическую информацию. На выбор такой темы также повлияло внесение изменений в закон «Об охране окружающей среды». Изменения, с одной стороны, закрепляют общедоступность экологической информации и то, что доступ к ней не может быть ограничен. Но в то же время закон содержит очень ограниченный перечень сведений, которые обязательно должны быть опубликованы госорганами в сети Интернет, этот перечень не включает, например, сведения о состоянии животного мира, лесах, водных объектах. Это недостаток закона. Но поскольку перед этим перечнем есть слова «в том числе», то можно трактовать это как возможность на уровне постановления Правительства РФ разработать документ, обеспечивающий публикацию всей необходимой экологической информации».

Советник министра природных ресурсов и экологии РФ Марина Евсеева тоже присоединилась к радиомарафону «КП», поддержала предыдущего выступающего и прокомментировала значение нового федерального закона: «Это первый шаг к тому, чтобы экологическая информация появилась в России в публичном доступе. Сейчас мы встаем на путь открытости. Федеральный закон подписан Президентом, он уже вступил в действие, но, чтобы он в полной мере заработал, необходимо постановление правительства, в котором будет обозначен перечень всей информации для публикации. Ожидаем, что во втором квартале 2021 года его примут».

Заместитель председателя Российского экологического движения Сергей Хорошаев поднял вопрос утверждения экостандартов. «Важно, чтобы экостандарт не стал просто обложкой, вывеской. Регионы все разные. Мы учитываем обстановку на конкретной территории, изучаем местные источники загрязнения и т. д. Смотрим, насколько реально прописана программа модернизации по снижению загрязнения. Мы в этом плане являемся помощниками государства в реализации нацпроекта по экологии», – подытожил спикер.

Носи одежду почаще и не выбрасывай, а передавай по цепочке

Сохранять ресурсы и защищать планету можно, оказывается, даже тогда, когда вы выбираете свой гардероб, ухаживаете за ним и утилизируете его. Об этом беседовала со слушателями Радио «КП» менеджер по корпоративной и социальной ответственности Lamoda Оксана Костив: «Чтобы скомпенсировать экослед от одежды, выбранная нами вещь должна очень нравиться. Она должна носиться и быть функциональной. За год предмет гардероба нужно надеть не менее 30 раз, чтобы процесс его изготовления был оправдан. И необходимо максимально продлить цикл любого изделия – отдавать на нужды благотворительности, перепродавать, перешивать и т. д.».

В эфире Радио «КП» в этот день выступили также бережливый и сознательный Митя Фомин, который зря не льет воду, ответственный Алексей Кортнев, который убирает свой и чужой мусор и приучает к этому своих детей, и другие популярные артисты и исполнители, с энтузиазмом откликнувшиеся поддержать хорошее дело.