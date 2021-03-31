Ибрагимович и Роналду снова лучшие: кто отличился в отборочных матчах ЧМ-2022

Златан Ибрагимович - один из лучших Фото: REUTERS

Отборочные матчи ЧМ-2022 преподнесли довольно много неожиданностей. Но мировая спортивная пресса обсуждает даже не поражение сборной Белоруссии со счетом 0:8 от Бельгии или победу голландцев 7:0 над Гибралтаром, а то, как проявляют себя «старички».

Так, в матче Косово – Швеция (0:3) вновь отличился Златан Ибрагимович, которому в этом году стукнет 40 лет! Но Ибра, пропускавший прошлый чемпионат мира, вернулся в сборную и вновь один из лучших. Именно с его передачи ворота сборной Косово распечатал Аугустинсон, а потом «истребитель» поучаствовал еще в одном голе. В первом матче отбора против Грузии (1:0) единственный мяч был забит тоже с паса Ибрагимовича.

При этом скандальный и высокомерный форвард, который раньше устраивал в сборной своеобразную дедовщину, изменился.

«Я сказал остальным игрокам команды, что мне не нужно забивать. Я поразил достаточно целей и теперь помогаю вам, чтобы вы приблизились к рекорду", - приводят слова Златана шведские СМИ.

Криштиану Роналду Фото: REUTERS

А вот итальянские газеты пишут, что сборную Португалии по-прежнему тащит лучший игрок чемпионата Италии Криштиану Роналду. Недавно красавчику исполнилось 36 лет, но он в полном порядке. В предыдущем матче его обидели – не засчитали гол в ворота Сербии (2:2), после чего судья даже извинился за ошибку. А во вторник в отборочном матче против Люксембурга (3:1) именно Роналду забил победный мяч, хотя португальцам и пришлось отыгрываться в этой непростой игре против «злого карлика».

А еще в Италии обсуждают возможный переход летом в «Ювентус» Серхио Агуэро. У аргентинского форварда летом заканчивается контакт с «Манчестер Сити», и теперь все спорят, нужен ли он Старой Синьоре и как он уживется с Роналду, Дибалой и Моратой. То, что Агуэро летом исполнится 33, никого не удивляет. Теперь в футболе на паспорта не смотрят.