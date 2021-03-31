Погребинский о переговорах Путина, Меркель и Макрона: Москва могла обозначить Европе «красную линию»

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

- Михаил Борисович, во вторник вечером прошли переговоры (по видеоконференции) Путина, Меркель и Макрона. Речь, разумеется, шла и об обострившемся конфликте в Донбассе. У вас уже есть представление - о чем договорились стороны?

- Я не знаю, кто был инициатором этого звонка (то есть, видеоконференции трех лидеров, - авт.). Но, если Москва согласилась, то, видимо, у нее - уже в сложившихся обстоятельствах такого резкого обострения (в Донбассе, - авт.)... Значит, какие-то были сверхцели у Москвы. Иначе я не могу понять, - зачем?

- Но, ведь после «видеопереговоров» появилось, скажем так, "соответствующее резюме".

- Но в документах, которые появились после этого в Кремле и в Париже, разная интерпретация разговора.

И то, что появилось в Кремле, просто повторяет известный набор, собственно говоря, позиций, которые Москва имеет. И сообщено о том, что вот были в повестке дня такие разговоры.

По Донбассу – важному такому ключевому моменту – сказано лишь то, что стороны подтвердили необходимость выполнения Минских соглашений.

- А что Париж?

- Но вот уже во французском документе, в мидовском, - там нет вот этой информации о подтверждении обязательств выполнения Минских соглашений. Наоборот, есть фраза, буквально один пункт, который говорит о том, что Франция и Германия – «потребовали от России, чтобы она добилась прекращения огня со стороны непризнанных республик».

Берлин, наверное, то же самое напишет. И, поэтому, я считаю, партнеры Москвы по Нормандскому формату – Париж и Берлин – они настаивают на том, что виновата снова во всем Москва. И ни одного упоминания об обязательствах Украины!

- Ну, то есть, как это уже не раз бывало - каждая из сторон по-своему излагает своё видение переговоров?

- Поэтому, я предполагаю, что в этом вот разговоре президентов и канцлера было еще нечто, чего мы просто не знаем. Оно не было обусловлено.

Такое впечатление, как будто эта фраза либо является конфронтационной, и "Нормандская тройка" (теперь уже не «четверка» - в отсутствие Украины или как ещё это назвать) – она как бы умирает и при смерти. Поскольку как бы бесполезна уже для Москвы. Либо - было нечто, чего мы не знаем, и я только высказал предположение...

- А о чем могли еще говорить Путин с Макроном и Меркель? Какое «нечто» вы имеете в виду?

- Возможно, со стороны Москвы могли прозвучать (то есть, могли быть обозначены, - авт.) некие «красные линии», которые должны были бы дать понять Парижу и Берлину, что, в случае, если будет какое-то масштабное нарушение со стороны Украины, - то за этим последуют такие-то шаги. Я только предполагаю, это моя гипотеза.

- Понятно. А вот то, что Верховная Рада приняла в этот же день заявления, в котором говорится, что «война в Донбассе – это российско-украинский вооруженный конфликт»... Как это расценивать? Это объявление Украиной войны с Россией?

- А вот в этом нет ничего нового. У нас есть уже целый ряд законодательных документов, в которых именно так и формулируется эта ситуация, где прямо говорится об «оккупации, аннексии, агрессии».

Все это многократно сказано уже. Нету только объявления войны России. А все остальное уже много раз сказано. Я ничего нового в этом не вижу.

Я только могу предположить, что это решение возникло на фоне того, что - вот выступил резко начальник Генштаба украинского, рассказал, какая нависла угроза. И это напугало украинское руководство, и они сейчас вот так реагируют на это.

- Каков же итог всех этих потуг в Раде и разговора Путина с Меркель и Макроном? К чему все идет?

- Я считаю, что сама ситуация движется к какому-то новому балансу.

- Можно ли надеяться на лучшее?

- Давайте надеяться будем на лучшее. Да.