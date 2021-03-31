Что известно о дипломате и офицере, задержанных в Италии по обвинению в шпионаже в пользу России

Задержание в Италии подают как большой успех местных спецслужб. Фото: Shutterstock

Во вторник вечером в Риме при передаче секретных документов были задержаны высокопоставленный офицер итальянских ВМФ и сотрудник российского посольства.

Как сообщает газета «Il Messaggero», момент задержания напоминал сцену из шпионского фильма. Тайная встреча проходила в строгом соответствии с канонами жанра — на подземной парковке на окраине Рима. У задержанных были изъяты копии документов особой важности генштаба Италии, касающихся военных телекоммуникационных систем НАТО, и 5 тысяч евро наличными, которые российский дипломат должен был вручить «коллеге». Как сообщает агентство ANSA, ранее капитан ВМФ уже получал сумму в размере 4000 тысяч евро за конфиденциальное сотрудничество. Последний факт свидетельствует о том, что спецслужбы уже давно «вели» агента и его «российского друга».

Имена задержанных не разглашаются, однако из опубликованных сведений и комментариев посольства РФ понятно, что речь идет о капитане 2-го ранга ВМФ (соответствует званию подполковник) генштаба Италии и сотруднике аппарата российского военного атташе.

Как сообщает газета «La Repubblica», итальянец арестован, обоим участникам преступления грозит более 10 лет лишения свободы. Однако судьба его российского «визави» будет решаться с учетом дипломатического статуса последнего. Посла России в Италии уже вызвали в МИД Италии для «дачи объяснений».

Задержание в Италии подают как большой успех местных спецслужб. Оно стало результатом долгосрочной разработки «шпионской двойки», проводившейся корпусом карабинеров (которые в Италии исполняют в том числе и контрразведывательные функции), АИСЕ (Агентство информации и внешней безопасности), внутренней разведки и Генерального штаба. Слежка за предполагаемыми шпионами велась несколько месяцев.

Задержание сотрудника аппарата нашего военного атташе подтвердили и в посольстве России в Италии.

- Было бы нецелесообразно сейчас комментировать случившееся по существу, - говорится в заявлении диппредставительства. – Как бы то ни было, мы надеемся, что этот инцидент не отразится на отношениях России и Италии.

Позже МИД Италии на встрече с российским послом выразили решительный протест и потребовали немедленно выслать двух сотрудников посольства, причастных к делу.

- По случаю вызова в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества посла России в Италии мы передали последнему решительный протест итальянского правительства и уведомили о немедленном выдворении двух российских чиновников, причастных к этому очень серьезному делу — написал глава ведомства Луиджи Ди Майо в Facebook.