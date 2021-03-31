Что известно о дипломате и офицере, задержанных в Италии по обвинению в шпионаже в пользу России

Задержание в Италии подают как большой успех местных спецслужб. Фото: Shutterstock

Во вторник вечером в Риме при передаче секретных документов были задержаны высокопоставленный офицер итальянских ВМФ и сотрудник российского посольства.

Как сообщает газета «Il Messaggero», момент задержания напоминал сцену из шпионского фильма. За офицером, подозревающемся в терроризме, следили итальянские спецслужбы и накрыли его ровно в момент встречи с «русским куратором», который принес денежное вознаграждение в обмен на секретные сведения. Как утверждает издание, пойти на сотрудничество с разведкой другой страны итальянского военного заставили семейные проблемы материального характера.

Имена задержанных не разглашаются, однако из опубликованных сведений и комментариев посольства РФ понятно, что речь идет о капитане 2-го ранга ВМФ (соответствует званию подполковник) генштаба Италии и сотруднике аппарата российского военного атташе.

Как сообщает газета «La Repubblica», итальянец арестован, обоим участникам преступления грозит более 10 лет лишения свободы. Однако судьба его российского «визави» будет решаться с учетом дипломатического статуса последнего. Посла России в Италии уже вызвали в МИД Италии для «дачи объяснений».

Задержание в Италии подают как большой успех местных спецслужб. Оно стало результатом долгосрочной разработки «шпионской двойки», проводившейся корпусом карабинеров (которые в Италии исполняют в том числе и контрразведывательные функции), АИСЕ (Агентство информации и внешней безопасности), внутренней разведки и Генерального штаба. Слежка за предполагаемыми шпионами велась несколько месяцев.

Задержание сотрудника аппарата нашего военного атташе подтвердили и в посольстве России в Италии.

- Было бы нецелесообразно сейчас комментировать случившееся по существу, - говорится в заявлении диппредставительства. – Как бы то ни было, мы надеемся, что этот инцидент не отразится на отношениях России и Италии.