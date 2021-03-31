Составлен рэнкинг выгодных банковских карт с рассрочкой в России

Карты рассрочки в России заняли часть рынка классических кредиток. Честный инструмент позволяет владельцу совершать крупные покупки и оплачивать их на протяжении нескольких месяцев без переплаты по процентам. Чтобы клиентам было проще разобраться в многообразии продуктов, «Комсомольская правда» проанализировала предложения банков. Получился рэнкинг самых выгодных карт. В тройке лидеров рэнкинга оказались карты «Халва» от Совкомбанка, а также две карты Platinum банка «Русский Стандарт» и «Тинькофф»

Анализировали классические кредитки с возможностью подключения опции рассрочки и карты рассрочки в чистом виде. Последние отличаются тем, что изначально не дают возможность расплачиваться в любом месте, предназначены для покупок в магазинах-партнерах. Однако подключить кредитный лимит на любые покупки у них тоже можно.

Чтобы сопоставить условия по картам, авторы рэнкинга отобрали 11 критериев для сравнения. Среди них процентная ставка, возможность использования кредитных и собственных средств вне рассрочки, плата за обслуживание, кешбэк, количество магазинов-партнеров и другие характеристики. За каждый показатель выставляли баллы от 0 до 3.

Первое место заняла карта «Халва». Она получила 22 балла в ходе рэнкинга. Хороший результат у карты Platinum АО «Банк Русский Стандарт» — 16 баллов, удовлетворительный у карты «Платинум» от АО «Тинькофф Банка» — 12 баллов.

Подробно ознакомиться с рэнгкингом и узнать о нюансах использования карт рассрочки можно в материале «КП».