Как китайцев убеждают привиться от ковида: 12 часов пропаганды по мегафону и скидки в магазинах

Cейчас перед китайцами стоит политическая задача – «обколоть» все население в возрасте от 18 до 59 лет Фото: REUTERS

По последним данным, и в Китае, и в России привито от ковида чуть больше 7,5 человек из 100. Только вот населения в КНР почти в 10 раз больше, чем у нас. Китайские власти давно и активно пытаются бороться за массовую вакцинацию населения, но пока получается не очень. Хотя в стране есть аж 5 своих вакцин.

Казалось бы, уж китайцы с их железной дисциплиной должны по первому указанию партии выстроиться в очереди у пунктов вакцинации. Но этого не происходит.

Пекин начал агрессивную пропагандистскую компанию, в которой «все меры хороши». Как пишет издание Vice, сейчас перед китайцами стоит политическая задача – «обколоть» все население в возрасте от 18 до 59 лет. Осталось всего ничего, каких-то 900 миллионов человек.

Для выполнения этой благой цели в Пекине не гнушаются любыми мерами. Например, в некоторых частях городов и деревень висят огромные баннеры с призывов скорее бежать в медпункт. И ладно бы это были просто плакаты — от таких можно избавиться, закрыв глаза. Агитаторы используют развешенные на улицах громкоговорители, из которых буквально в непрерывном режиме льются призывы вакцинироваться от коронавируса. А в Сянъяне, кстати, недалеко от злополучного Уханя, репродуктор трудится над воспитанием сознательности по 12 часов в день. После такой «артподготовки» немудрено сдаться и пойти в больницу.

Если не помогает массовая пропаганда, то представители правящей компартии идут по домам, чтобы провести беседы с каждым отказником. Человека нет дома? Не проблема! Тогда его вызовут повесткой на беседу с инспектором партии по дисциплине. Если не помогает и это, то в некоторых районах страны вывешивают позорные списки тех, кто еще не привился.

Но это члены компартии, а как быть с теми, кто работает на частников и не является ни коммунистом, ни комсомольцем? На таких нашли управу через работодателей. Например, в Хайкоу компании, где привилось меньше 85 процентов сотрудников, получают предупреждение. Правда пока не ясно, что последует в случае еще одного провала плана.

В других местах действуют тоньше, предлагая материальные бонусы за посещение пункта вакцинации. Где-то можно получить ваучер на продукты, а в некоторых местах участникам акции положены и другие льготы. Как пишет South China Morning Post, в Дасине, пригороде Пекина, где расположен новый аэропорт столицы, власти выделили более 30 миллионов долларов на программу по вознаграждению сознательных граждан участием в различных скидочных программах. И эта мера сработала! В округе привилось уже две трети взрослого населения, и народ продолжает прибывать.

Пока подобные меры дают свои положительные результаты, ведь число ежедневных вакцинаций выросло в последнюю неделю почти в три раза, и составляет ежедневно чуть больше шести миллионов человек. Как пишет китайское проправительственное издание Global Times, c учетом планов Пекина добиться к июлю формирования иммунитета у 40 процентов жителей страны, ежедневно медики должны делать около 10 миллиона прививок от COVID-19.