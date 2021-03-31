Чем мытищинский Рэмбо отстреливался от спецназа: разбираем арсенал Владимира Барданова

Гранаты Ф1 и РГД. Вероятно, они боевые. Потому что учебные делают черными с белой полосой. Как известно, Барданов метнул два десятка гранат в спецназовцев Фото: Оперативная съемка

Элитный поселок Вешки в подмосковных Мытищах накануне превратился в зону боевых действий. 61-летний Владимир Барданов более восьми часов отбивался от трех отрядов спецназа. Он занял выгодную позицию на втором этаже и ожесточенно отстреливался, не подпуская силовиков к своей крепости. В итоге дом и его хозяин сгорели в огне.

Утром 30 марта к особняку Барданова пришли сотрудники уголовного розыска и ФСБ. Собирались провести обыски: поступила информация, что бывший владелец чопов замешан в незаконном обороте оружия. Разговаривать рэмбо не стал — кинул в силовиков пару гранат и занял оборону.

Когда дом Барданова догорел, криминалисты смогли приступить к осмотру. На пепелище раскиданы десятки единиц оружия. В уцелевшей части дома настоящий склад с боеприпасами и гранатами. Фотографии арсенала «Комсомольская правда» попросила разобрать специалиста по оружию, главного редактора журнала «Калибр» Александра Кудряшова.

Разноцветная коробка — маркер того, что это гражданская продукция Фото: Оперативная съемка

Это коммерческая упаковка для охотничьих или гражданских патронов. В каждой коробке около тысячи патронов. Разноцветная коробка — маркер того, что это гражданская продукция. На фото три десятка коробок и еще есть снимки из других помещений — там коробок не меньше.

Охотничьи патроны от боевых отличаются конструкцией. Во время военного конфликта солдату важно пробить бронежилет врага. С учетом этой задачи и делают патроны. У охотника цель убить добычу. Поэтому гражданский патрон хуже справляется с индивидуальной броней, но при попадании по открытому участку может нанести куда более серьезные раны.

Такой Калашников не может вести автоматический огонь Фото: Оперативная съемка

Это два автомата Калашникова. Возможно, не боевые, а гражданская версия «Сайга». Такой Калашников не может вести автоматический огонь. Хотя стреляет очередями. Другое дело, что магазин у него всего на 10 патронов.

СКС — самозарядный карабин Симонова Фото: Оперативная съемка

Сверху лежат остатки СКС — самозарядный карабин Симонова. Такими вооружена рота почетного караула. Также существует его гражданская версия очень популярная среди охотников. Под СКС со складным прикладом SA-26 — чехословацкий пистолет-пулемет. Это оружие не переделывалось под гражданское. Либо это чистая контрабанда боевой версии, либо макет.

Гранаты Ф1 и РГД. Вероятно, они боевые. Потому что учебные делают черными с белой полосой. Как известно, Барданов метнул два десятка гранат в спецназовцев. Осколками одному из сотрудников пробило ногу. Черные баллоны на фото — это пиротехническая дымовая завеса. Продаются свободно.

По револьверам. В центре лежит американский «Ремингтон». Остальные идентифицировать по кадрам сложно. Можно предположить, что это либо антиквариат — стреляет, боевой, однако, на него должны быть лицензия коллекционера. Либо реплика, копия.

Оружие времен Великой Отечественной Фото: Оперативная съемка

К стене прислонен ППС — пистолет-пулемет Судаева. Оружие времен Великой Отечественной. Также может быть охотничьим карабином, хотя довольно, редким. Потому что стоит свыше 70 тысяч рублей — это дорого для гражданского оружия. Хотя вряд ли дорого для Барданова.

ППС стреляет только очередями, однако, охотничья версия ведет огонь одиночными. Под ним среди пепла лежит автомат Калашникова. И вновь с оговоркой, что это может быть охотничий карабин.

РПК — ручной пулемет Калашникова Фото: Оперативная съемка

На фото РПК — ручной пулемет Калашникова. Может быть боевым и охотничьим. Над стволом закреплен «бубен» или «улитка». Если это боевой магазин, то он вмещает 75 патронов. У небоевых такие делают для антуража и в этом случае он вмещает 10 патронов.

Рожки — от Калашникова Фото: Оперативная съемка

Барабанный магазин от ППШ — пистолет-пулемет Шпагина. Самого оружия на фото нет. Рожки — от Калашникова. Плюс уже знакомые коробки от коммерчески патрон.

Патроны от винтовки Драгунова

Патроны от снайперской винтовки Драгунова или ее гражданской версии «Тигра». На фото винтовки нет.

Судя по магазинам и нарезной части ствола под глушитель, велика вероятность, что это боевые, а не травматические версии Фото: оперативная съемка

Два ПМ — Пистолет Макарова. Судя по магазинам и нарезной части ствола под глушитель, велика вероятность, что это боевые, а не травматические версии. В магазине, которые лежит отдельно — зеленые патроны, боевые.

Это могут быть патроны под пистолет ТТ Фото: оперативная съемка

В ящике раскиданы патроны. Предположительно, они боевые, а значит нелегальные. На некоторых коробках подписи вроде «ТТ 50 штук». Это могут быть патроны под пистолет ТТ — Тульский Токарева.

Источник kp.ru в правоохранительных органах также сообщил, что на Владимира Барданова зарегистрировано шесть единиц гражданского оружия. Публикуем список:

Карабин ДП-О. Это «огражданенный» пулемет Дегтярева. Он делает только одиночные выстрелы.

Карабин МА-136. Это десантный вариант Калашникова. Тоже охотничий.

Карабин ANSCHUTZ № 1515-1516. Это охотничья винтовка.

Карабин BLASER R 93. Немецкий карабин, очень дорогой. Цена около 1 млн рублей. Создавался для охотников, но был принят и на вооружение спецслужбами.

Газовый пистолет «Гранд Пауэр Т-10». Травматический пистолет, сделанный на основе боевого.

Барданов стали фигурантом уголовного дела о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ему будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза: на основе показания родных и выписок из медкарты. Ему предлагали сдаться, пытались вести переговоры, но пенсионер продолжал вести огонь и не подпускал сотрудников к дому.

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