«Роснефть» организовала масштабную экспедицию по изучению условий жизни дикого северного оленя в Эвенкии и на Таймыре

Биологи Сибирского федерального университета (СФУ) провели масштабную экспедицию на севере Красноярского края по изучению путей миграции и состоянию популяции дикого северного оленя - ключевого вида-биоиндикатора Арктической зоны. Проект осуществлен при поддержке «Роснефти» и научного института компании «Арктического научного центра» в рамках национального проекта «Экология» совместно с Министерством природы и экологии России.

Обратим внимание, что компания не первый год развивает программу по изучению, сохранению и мониторингу условий жизни и здоровья таких животных и птиц, как белый медведь, атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка – редкого подвида чайки, занесенного в Красную книгу РФ. Для этого проводятся комплексные полевые исследования, что позволяет получить данные по состоянию их популяций, обитающих в Арктической зоне России.

Дикие северные олени считаются основой всей экосистемы Арктического севера. «Роснефть» и ее «дочка» «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» с 2014 года поддерживают исследования миграций диких северных оленей на территории Эвенкийского и Таймырского районов Красноярского края. Использование ошейников с системой спутникового мониторинга ARGOS и встроенными GPS приемниками позволило получить данные о полном годовом цикле миграции животных, выявить сезонные особенности их перемещения в зависимости от погодных условий и других факторов среды обитания.

Полевые работы завершившейся экспедиции прошли в непосредственной близости от путей миграции и мест зимовки оленей таймыро-эвенкийской популяции – в окрестностях озер Ессей и Еромо Эвенкийского муниципального района. В ходе исследования был организован самый масштабный за всю историю проекта мониторинг животных. Во время наземных и авиационных учетов проведены фото- и видео-съемка с последующей идентификацией особей, регистрация мест воздействия человека на стадо, сбор образцов биологического материала, съёмку со спутника и беспилотника для детального обследования групп животных.

Девять оленей помечены ошейниками со спутниковыми передатчиками – радио-маячками со встроенной системой ARGOS/GPS. Они станут маркёрами оленьих стад, что позволит дистанционно отследить полный цикл миграции в непрерывном режиме. Сигналы о местонахождении и перемещениях животных круглосуточно поступают в центр обработки данных, а уже оттуда на компьютеры учёных СФУ. В комплексе с ежедневными снимками из космоса треки перемещения помеченных особей помогут построить карты, отражающие суммарный путь, направленность, протяженность и интенсивность движения стада с учетом погодных явлений и состояния пастбищ.

Полученная в ходе исследования аналитика позволит биологам выявить тенденции и стратегии перемещения, а также состояние популяции в целом.

По оценке экспертов, за последние 20 лет количество дикого оленя в Эвенкии и на Таймыре сократилась с 1 млн особей до 400 тыс. Учитывая негативную динамику, важной задачей сегодня является разработка методических подходов к сохранению биологического разнообразия российской Арктики. Важным фактором этой работы является определение путей миграции диких оленей. Современная науки пока не знает, от чего зависит продолжительность пребывания оленей в традиционных местах отёла. На сегодня этот срок составляет в среднем 63 дня, что в три раза меньше, чем в 1960-е годы.