Дмитрий Песков - о переговорах Путина, Меркель и Макрона: Все «красные линии» хорошо известны. Не надо было ничего обозначать

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дмитрий Сергеевич, мне удалось с утра поговорить с некоторыми политологами, в том числе и украинскими. Они говорят, что Москва могла обозначить Европе «красную линию» на вчерашней вечерней встрече. Так ли это? Кстати, о «красной линии»вы тоже однажды говорили.

- Нет, это не так. Не надо было ничего обозначать. Все «красные линии» хорошо известны и канцлеру Меркель, и президенту Макрону. Поэтому в этом просто не было необходимости.

Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей. Речь шла именно о той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих положений.

Достаточно детально обменялись мнениями лидеры...

- Спасибо.

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