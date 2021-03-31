Дмитрий Шепелев хочет подарки за рождение второго сына

Дмитрий Шепелев не устает делиться с поклонниками счастьем отцовства. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Шепелев не устает делиться с поклонниками счастьем отцовства. На днях новая возлюбленная телеведущего Екатерина Тулупова родила от него сына. Малыш стал вторым ребенком как для Екатерины, которая воспитывает дочь Ладу от первого мужа, так и для Дмитрия. Как известно, он растит сына Платона, которого родила Жанна Фриске. Шепелев часто общается с публикой посредством сторис. Сейчас знаменитость волнует вопрос, почему подарки дарят только маме и новорожденному. А как же папа?

Дмитрий Шепелев устроил в сторис целый опрос на тему подарков маме, малышу и папе: "Заметил очень интересную деталь. Все поздравляют, но подарки делают только для мамы и малыша. А для папы - ни одного. Почему так?".

Когда женщины стал отвечать, мол, роль папы в процессе родов - незначительная, телеведущий сильно возмутился. Дескать, с таким отношением к мужчине не стоит удивляться тому, что дамы не могут встретить спутника и вынуждены воспитывают детей в одиночку.

"Мне кажется, это очень пренебрежительная позиция. Если бы вы так отнеслись к отцу вашего ребенка, значит ли это, что вы не нуждаетесь в его поддержке и заботе и считаете его участие в вашей жизни незначительным?", - не унимался Дмитрий.

Отметим, о рождении второго сына Шепелев сообщил в блоге, разместив несколько фотографий с младенцем. 38-летний телеведущий сделал снимки прямо в роддоме, умилив общественность. Звездный отец держал новорожденного сына на руках и любовался наследником.