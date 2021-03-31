Картинки для взрослых: Что и зачем рисуют в воздухе, на воде и в космосе пилоты

Пилотажная группа "Балтийские пчелы" во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 нарисовала в небе сердце. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Появление специальных служб и приложений, которые отслеживают самолеты и корабли и рисуют траектории их движения вызвало настоящий бум рисунков на карте со стороны пилотов и капитанов. Недавнее расследование инцидента в Суэцком канале обнаружило удивительный факт: перед тем как застрять в этой ключевой для судоходства артерии контейнеровоз много-много маневрировал в акватории Красного моря и так доманеврировался, что нарисовал на карте...мужской половой орган!

"КП" решила вспомнить, кто еще из авиаторов, судоводителей и даже космических путешественников отметился подобным хулиганством.

В России самым известным подобным эпизодом стал скандал с авиакомпанией «Победа», чьи пилоты нарисовали в небе над Башкирией весьма узнаваемый символ плодородия. Фото: Кадр видео

В России самым известным подобным эпизодом стал скандал с авиакомпанией «Победа», чьи пилоты нарисовали в небе над Башкирией весьма узнаваемый символ плодородия. Так летчики решили поддержать футболиста сборной России Артема Дзюбу, который попал в скандал после утечки видео интимного характера. Во время расследования выяснилось, что пассажирский «Боинг», летевший из Москвы в Екатеринбург над Нефтекамском начал неожиданно маневрировать, сложив свою траекторию в половой орган. Впрочем, художеств не оценили, ведь из-за подобных мазков самолет сел на полчаса позже. В итоге из одного из заместителей гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова уволили из компании.

Австралийские пилоты старательно вывели в воздухе фразу I’m bored – «Мне скучно». Фото: Кадр видео

Чаще посланиями тем, кто следит за полетами, занимаются военные пилоты. У них и возможностей для маневров больше, и нет пассажиров на борту. Например, в прошлом году один пилот ВВС Австралии выполнял тренировочный полет. Ничего интересного в этом задании, видимо, не было, о чем летчик не преминул сообщить, старательно выведя в воздухе фразу I’m bored – «Мне скучно». И украсив ее парочкой пенисов.

У пилотов вообще тяга к изображению в небе мужских гениталий. Видимо, потому что добиться узнаваемого изображения сравнительно несложно. Так, самолет ВВС Испании в 2018-м начертил на картах изображение, похожее на пенис в коробке.

Пилот ВВС США решил порадовать жителей городка Омак, над которым часто тренируются военные пилоты, выведя необычный силуэт. Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые пилоты остаются поклонниками «традиционного» рисования в небе инверсионным следом (те самые белые полосы, остающиеся после пролетевшего самолета). Вот здесь пилот ВВС США решил порадовать жителей городка Омак, над которым часто тренируются военные пилоты, выведя необычный силуэт. Не все понимают современное искусство, поэтому одна из жительниц пожаловалась командирам базы, которые пообещали пресекать непотребства, в результате чего виновные оказались на шестимесячном испытательном сроке.

В аэропорту Дублина заскучавшие сотрудники авиакомпании RyanAir просто набросали на скорую руку очертания пениса перед самолетом. Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, иногда летчики не отличаются масштабом и рисуют неприличные рисунки гораздо меньшего размера. Вот и в аэропорту Дублина заскучавшие сотрудники авиакомпании RyanAir просто набросали на скорую руку очертания пениса перед самолетом. Причем реакция перевозчика была более чем спокойная: «Наши сотрудники успешны в выполнении своих прямых обязанностях на земле, но очевидно, рисование - не их сильная сторона, ведь здесь ясно видно, что на снегу изображен самолет, правда без крыльев».

А вот героем этого эпизода стал уже не человек, а робот, да какой - настоящий марсоход! Аппарат Spirit, предназначенный НАСА для исследования Красной планеты, собственными колесами начертил на поверхности Марса мужской половой орган. Эту вольность удалось обнаружить благодаря пользователям Интернета, которые внимательно разглядывали фотографии, загружаемые НАСА на сайт Лаборатории реактивного движения. Американские ученые оценили интерес к этой части научной программы и даже заменили фото на снимок более высокого качества.

В часть Международного женского дня 8 марта 1971 года экипаж «Лунохода-1» двумя простыми разворотами на месте нарисовал на поверхности Луны восьмерку. Фото: Кадр видео

Как тут не вспомнить представителей отечественной космонавтики. Вместо картинок, над которыми хихикают школьники, советские покорители околоземного пространства решили преподнести всем женщинам мира подарок, и в часть Международного женского дня 8 марта 1971 года экипаж «Лунохода-1» двумя простыми разворотами на месте нарисовал на поверхности Луны восьмерку. «Арт-объект» был сфотографирован, а потом снимок размножили и вручили коллегам женского пола.