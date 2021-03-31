Оружейный барон Владимир Барданов: На чем разбогател «мытищинский Рэмбо», державший осаду в особняке

Владимир Барданов с дочерью Фото: СОЦСЕТИ

В подмосковных Вешках по-прежнему стоят полицейские оцепления. Правда, за ночь кордоны заметно приблизились к Тому Самому Дому. Люди в касках и бронежилетах ближе, чем на 200 метров к дому не пускают.

- Взрывотехники все еще продолжают обследовать дом, участок и прилегающую территорию. Вдруг там еще не срезонировавшие взрывчатые вещества? - объяснил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

В том числе поэтому, как рассказывают, и штурмовать особняк в Вешках долго не пытались. Никто не понимал, какой в итоге арсенал там хранится - а вдруг рвануло бы так, что полпоселка на воздух?

- Пока на место даже криминалистов не пустили, им тут на несколько дней работы…

Сам дом, где вооруженный пенсионер Владимир Барданов почти 10 часов держал осаду, выглядит печально. Стены стоят, конечно. Но после вчерашнего крыша почти полностью сгорела, обвалилась. Окон нет.

Дом, в котором забаррикадировался Барданов. Фото: Александр РОГОЗА

ВНУКИ, МИГРАНТЫ, ГРАНАТЫ…

Итак, коротко о том, как развивались события:

- Утром 30 марта сотрудники ФСБ и Росгвардии приехали к дому 61-летнего Владимира Барданова в элитном поселке на окраине Вешек.

- По оперативной информации, мужчина хранил в доме незарегистрированное оружие.

- Увидев людей в форме, Барданов схватился за оружие и начал стрелять по сотрудникам. Следом швырнул две гранаты (одна дала осечку, вторая чудом никого не угробила).

- После этого он выпустил из дома свою жену, дочь с двумя внуками и пару мигрантов, работавших у Бардановых на участке.

- Переговоры, в которых участвовали даже дети владельца дома, ни к чему не привели. Владимир Барданов отказался сложить оружие и продолжал стрелять по окружившим дом полицейским.

- Днем был предпринят первый штурм. В доме что-то взорвалось, загорелась одна из комнат на втором этаже. Со стороны дома еще минут двадцать щелкали сгорающие в огне патроны, но благодаря сработавшей противопожарной системе Барданов сумел с этим справиться.

- Вечером, уже в сумерках, начался новый массированный штурм. Пожилой мужчина продолжал отстреливаться. Как говорят, он даже взорвал лестницу на верхний этаж, чтобы не подпустить к себе спецназовцев. Снова начался пожар… Обгоревшее тело Владимира Барданова уже ночью, когда дом полностью прогорел, пожарные нашли на чердаке.

Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке "Новые Вешки" перед началом штурма особняка Барданова. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

НА ЧЕМ БАРДАНОВ ДЕЛАЛ БИЗНЕС?

В соцсетях Владимира Барданова уже успели окрестить «мытищинским Рэмбо».

О самом Барданове на данный момент известно немного, но достаточно. В 1990-е он был фигурантом уголовных дел о разбоях и кражах. Говорят, состоял в одной из московских ОПГ и даже побывал в федеральном розыске. (При этом сидел только раз, еще после школы). Но в новое время мужчина сумел легализоваться во вполне себе успешного бизнесмена. На нем числятся два ЧОП и автосервис (эти фирмы закрыты несколько лет назад). Видимо, бизнес приносил неплохой доход - трехэтажный каменный особняк, в котором Барданов держал оборону, риэлторы оценивают в 50-60 миллионов рублей, не меньше.

- По предварительным данным, в последние годы Владимир Барданов зарабатывал тем, что сдавал в аренду принадлежащую ему коммерческую недвижимость в разных районах Москвы, - сообщил «КП» осведомленный источник.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в соцсетях несколько фотографий с арсеналом, который сотрудники Росгвардии нашли в доме. Если коротко: оружия и боеприпасов здесь хватило бы чуть ли не на роту солдат. Помимо вполне официально зарегистрированных на Барданова пяти охотничьих карабинов и травмата в особняке хранились десятки гранат, автоматы и даже пулемет Дягтерева! (По крайней мере, так предварительно идентифицировали один из найденных на обгоревшем этаже «стволов»).

- Собственно, сотрудники Росгвардии и ФСБ и пришли к Барданову, потому что был звоночек… - говорит источник.

Откуда у подмосковного рантье такое количество боевого оружия? Это на текущий момент главный вопрос. По одной из версий, мужчина мог заниматься подпольной продажей оружия.

- Но это все еще предстоит выяснять, - продолжает наш собеседник. - Есть также версия, что заядлый охотник Барданов был еще и «черным копателем». Но на первый взгляд, на отрытое на местах боев Великой Отечественной все это оружие никак не похоже, оно же современное.

Дочка бизнесмена приехала к дому отца. Фото: Александр РОГОЗА

«МАЛЕНЬКАЯ РУБЛЕВКА»

Местные называют Вешки «маленькой Рублевкой». Это целая система элитных поселков с собственными КПП и настоящими дворцами. Пока стоим на обочине, общаясь с жителями поселка, туда-обратно пару раз проезжают машины с синими мигалками и номерами АМР. Старожилы утверждают, что здесь (через дом от Барданова) находится дача Владимира Жириновского, а за ней - дом депутата Госдумы Игоря Лебедева (он же сын ВВЖ).

До недавнего времени московский «Спартак» арендовал рядом один из особняков для своего бразильского легионера Педро Роши.

Неподалеку живет и бывший защитник сборной России, а ныне тренер Вадим Евсеев. Фотки горящего дома Барданова, снятые из окна своего дома, Евсеев выложил в Инстаграме. Но на наш вопрос о личном знакомстве с пенсионером, который навел в шороху на всю область, ответил уклончиво:

- У нас тут много кто поблизости живет…

Ближайшие соседи рассказывают, что об увлечении Барданова оружием не знали.

- Ничего плохого о Владимире не могу сказать, - говорит женщина, которая живет на участке, который буквально через узенькую речушку от дома Барданова. - Спокойный, уравновешенный. Но вообще у нас тут, знаете ли, между соседями прямо каких-то суперблизких отношений нет. Мы все тут знакомы в-основном в формате «здрасьте-здрасьте». Барданова мы видели, когда он на своем белом «Инфинити» через КПП проезжал. Иногда притормозит, поздоровается…

- Здесь даже соседи по улице могут друг друга не знать, - продолжает другая обитательница Вешек. - Например, через наше КПП проезжают жители целых четырех небольших кооперативов. И у каждого своя система безопасности. Например, Прибрежная улица, где живут Бардановы, - отдельный кооператив. Хотя на этой улице всего десяток домов.

Уже известно, что еще одной блажью Владимира Барданова было увлечение экзотическими животными. В вольерах на участке он держал двух медведей, рысь, пуму и даже крокодила. (Питомцы, к слову, во время штурма не пострадали). Но этот домашний мини-зоопарк в Вешках никого особо не удивляет.

- Да мало ли, какие животные у кого тут живут. У кого крохотная собачка за 3 миллиона рублей, у кого лев…

Львы, кстати, у Владимира Барданова на участке тоже были. Бетонные. У входа перед домом.

ОФИЦИАЛЬНО

ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области возбудил уголовные дела по трем статьям - «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «незаконное хранения огнестрельного оружия» и «незаконное хранение взрывных устройств».

- В настоящее время место происшествия оцеплено, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий. -После осмотра помещений специалистом взрывотехником, к осмотру приступят криминалисты и следователи ГСУ СК России по Московской области. Планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрыва-технической, баллистической и других экспертиз. Будут проведены допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов, совершенных преступлений.

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