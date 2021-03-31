Профессор Евгений Коган: «Блокировка Суэцкого канала - шанс для развития России. Но мы же чемпионы мира по упущенным возможностям»

Контейнеровоз Ever Given наконец сняли с мели и судоходство в Суэцком канале ожило. Фото: REUTERS

Злосчастный контейнеровоз Ever Given наконец сняли с мели и судоходство в Суэцком канале ожило. Но страсти по нему не утихают. Шутка ли – как подсчитали умные люди, каждый час блокировки Суэцкого канала обошелся мировой экономике в $400 млн! А просидел он на мели около шести суток, итого потеряно около $60 млрд. Страшные деньги!

И проблема не только в этих потерях. Напомним, Ever Given сел на мель, перегородив Суэцкий канал, 23 марта. После этого на входе в канал образовалась «пробка» из четырех сотен кораблей, которые везли из Азии на Запад и обратно самые разные грузы – от еды, одежды и нефти до живого скота. Все эти товары придут к покупателям позже срока, а значит, как пророчили экономисты, возникнет дефицит и цены вырастут. Причем на все – от электроники до чая.

Какими последствиями для мировой и российской экономики может обернуться блокировка Суэцкого канала? Об этом в эфире радио «КП» мы поговорили с профессором Высшей школы экономики, президентом инвесткомпании «Московские партнеры» Евгением Коганом.

Ever Given застрял в Суэцком канале. Фото: REUTERS

СИБИРЬ ВМЕСТО КРАСНОГО МОРЯ

- Если посмотреть на этот вопрос философски, то контейнеровоз застрял не зря. Это еще раз дало нам всем понять, насколько хрупок современный мир и как часто он зависит от какой-то мелочи, - говорит Евгений Коган. - Первым пострадал, конечно, Египет. С каждого подобного судна, которое проходит Суэцкий канал, египетская экономика имела 700-800 тысяч долларов. С другой стороны, мы увидели, что эта «пробка» моментально привела к энергетическому кризису в Сирии. Ловушка захлопнулась, запасы закончились и начались перебои.

Все это заставляет серьезно задуматься об альтернативных путях доставки товаров. Возможно, это цинично прозвучит, но для России это шанс. Ведь какие есть альтернативные пути из Китая и Юго-Восточной Азии в Европу? Северный морской путь и железная дорога. Для России все это очень здорово. И наша мечта стать великим путем из варяг в греки, то есть из Азии в Европу, может осуществиться.

- Financial Times пишет, что Китай впервые за два месяца вдвое увеличил объем перевозок своих грузов по железной дороге через Россию и Азию.

- Все верно. Возможно, такая доставка может стоить дороже. Но когда у тебя срочные поставки и товар нужно во что бы то ни стало привезти покупателю, иначе тебя ждут огромные штрафы, то у тебя должна быть альтернатива. И разница по цене в 10-30 процентов не принципиальна.

- Это скажется на ценах?

- В первую очередь будут востребованы железнодорожные составы. Возможно, вырастут тарифы на перевозки. Но я бы не придавал ситуации с блокировкой Суэцкого канала такого кардинального значения. Ну, бывает, ну случилось. Но это не означает, что все моментально начнут искать альтернативные пути доставки грузов. Для этого люди должны измениться. Люди, с одной стороны, принимают некоторые вещи к сведению, но с другой – очень быстро о них забывают. Такова природа.

Но то, что России это может принести выгоду, не может не радовать. Если мы воспользуемся этим шансом, мы получим реальные преимущества для развития страны.

Ever Given - крупнейший контейнеровоз. Фото: REUTERS

- Сможет ли Россия воспользоваться таким шансом?

- К сожалению, в мире не так много стран, которые были бы чемпионами мира по упущенным возможностям. Конечно, есть страны, которые специализируются на этом еще больше - Аргентина, Украина часто упускают свои шансы. Но мы в этом «чемпионате» на очень достойном месте. Мы упускаем очень много шансов по самым разным причинам – от бюрократии до неумения быстро реагировать.

Но в данном случае мне все-таки кажется, что шансы есть. Потому что Россия в любом случае будет развивать различные инфраструктурные проекты. И будет глупо не вложиться в улучшение инфраструктуры, новые железнодорожные ветки, разъезды - все то, что необходимо, чтобы перевозки шли быстрее, дешевле, качественнее.

- А как это скажется на нас, обычных людях?

- От перевозки огромного количества грузов государство может получить колоссальные доходы. Возьмем для примера Норвегию. Они нашли запасы нефти, сделали государственный фонд и отчисляют туда деньги на улучшение качества жизни, образование. В итоге каждый норвежец имеет прекрасное образование, знает несколько языков. Я езжу по Норвегии и вижу, что они сделали со своей страной – это просто фантастика.

Поэтому в данном случае главная проблема - правильное распределение доходов. Если мы будем получать деньги не только от нефти и газа, это должно отразиться на кошельке каждого из нас. Вопрос в том, направим ли мы эти деньги на строительство классных дорог, образование, здравоохранение, на сколько увеличатся пособия? К тому же поток грузов подразумевает поток людей, технологий. И если ты развиваешь поток грузов, то тебе неизбежно нужно развивать интернет вещей. Значит, в Сибири везде должны быть вышки сотовой связи, 5G. Вы понимаете, как может в принципе измениться ландшафт России? Но по-моему, мы с вами уже начали строить Нью-Васюки.

Ever Given сел на мель, перегородив Суэцкий канал, 23 марта. Фото: REUTERS

ПОДОРОЖАЮТ ЛИ ПРОДУКТЫ

- Евгений, а какие товары могут реально подорожать из-за блокировки Суэцкого канала? По прогнозам, могут вырасти цены на чай, электронику, одежду и многое другое.

- Давайте посмотрим правде в глаза: из-за пробки в Суэцком канале рост цен не произошел. Даже цены на нефть изменились не сильно. Если бы он был заблокирован на пару-тройку недель, возможно, нефть и какие-то другие товары потихоньку бы подорожали. Но не факт.

Тем более я сомневаюсь, что это привело бы к росту цен в России. В нашей стране продовольствие дорожает из-за того, что цены растут во всем мире. Именно это бьет по нашему кошельку.

- А откуда вся эта истерика о потерях миллиардов долларов, грядущем дефиците?

- А вы не обидитесь? Тут есть два момента. Во-первых, $400 млн в час - это огромная цифра для каждого конкретного кошелька. А с точки зрения мировой экономики это не такие гигантские деньги. А второй аспект этой проблемы в том, журналистам всегда нужен определенный хайп. Поэтому частично все это – результат работы журналистов, создающих хайп. Это же здорово, что бы вы без этого делали?

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