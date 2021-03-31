Кто заменит России Хабиба: президент Fight Night Global Гаджиев назвал топ-5 российских бойцов в UFC

Ислам Махачев точно будущий чемпион в категории до 70 кг. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский лагерь в UFC совсем недавно потерял своего главного представителя в лице Хабиба Нурмагомедова. Непобежденный экс-чемпион завершил карьеру бойца, оставив вакантным пояс и первую строчку в рейтинге лучших UFC. За кого тебе болеть?

Знаменитый российский спортивный функционер и президент Fight Night Global Камил Гаджиев специально для «Комсомольской правды» назвал топ-5 бойцов UFC, обладающих огромным потенциалом и способных стать российской звездой смешанных единоборств №1.

В список самых ярких российских бойцов по версии Гаджиева попали Александр Волков, Петр Ян, Ислам Махачев, Арман Царукян и Забит Магомедшарипов. Эту пятерку промоутер считает наиболее перспективной исходя из совокупности уровня мастерства бойца и медийности.

Александр Волков: 32 года, тяжелый вес, 33-8 (победы-поражение)

Камил Гаджиев - КП:

— Сомневаюсь, что Саша Волков станет чемпионом, но это человек, который выступает в тяжелом весе, а это самый популярный вес, — рассказал kp.ru Гаджиев. — Он будет актуален, точно будет получать хорошие, большие поединки — о нем будут говорить.

Хотя, повторюсь, не верю в чемпионство Волкова пока есть Нганну. Он сейчас бесспорный чемпион, очень высококлассный боец, не так давно выиграл у своего единственного и самого принципиального соперника (Френсис Нганну одолел Стипе Миочича и завоевал титул чемпиона UFC — прим. ред). Саша всегда может драться со вторым и третьим номером. Будет получать хорошие бои, деньги и прессу. Но для того, чтобы выиграть сегодня у Нганну, нужно быть инопланетянином.

Ислам Махачев: 29 лет, легкий вес, 19-1 (победы-поражение)

Камил Гаджиев - КП:

— Ислам Махачев точно будущий чемпион в категории до 70 кг. Думаю, что это произойдет в течение полутора лет. Сейчас Хабиб, который завершил карьеру, все свои силы сосредоточил на том, чтоб получить для Махачева хорошие бои. А Ислам находится в том состоянии, которое позволит ему реализовать эти возможности.

Нурмагомедов вообще свой тренерский пыл может спроецировать на Ислама. Махачев, который и так мастер — хорош в борьбе, в стойке, в грэпплинге, — под руководством Хабиба станет очень серьезным оружием. Я объективно не вижу сегодня того, кто мог бы так же претендовать на корону, как Ислам. Просто нужно немножко времени и пару топовых поединков.

Арман Царукян: 24 года, легкий вес, 16-2 (победы-поражение)

Камил Гаджиев - КП:

— Время Царукяна придет года через три, тогда уже это будет сплав мастерства и опыта. Царукян из того же веса, что и Махачев. Но это парень, который совсем недавно начал. При этом он обладает очень большим потенциалом. Ему также нужно время. Необходимо пару лет, чтоб набраться опыта, обтереться и получить поединки с узнаваемыми оппонентами. А потом нужно сменить Ислама Махачева на посту чемпиона. Надо постараться так сделать.

Ислам все равно пока более медийный, более высококлассный боец. Махачев выиграл их очный поединок. Но Царукян через три года будет бойцом с большими аргументами, а здоровые амбиции есть уже сейчас.

Забит Магомедшарипов: 30 лет, полулегкий вес, 18-1 (победы-поражение)

Камил Гаджиев - КП:

— Забит Магомедшарипов — это человек, который все равно всегда будет в топ-5, а за свою зрелищную манеру боя останется обсуждаемым бойцом.

Забиту в оппоненты нужен очень зрелищный ударник, у которого есть проблемы с выносливостью. Все это знают, все это понимают, в том числе, к сожалению, и его соперники. Мне кажется, что у Магомедшарипова сейчас своеобразный момент истины. В течение года он либо станет чемпионом, либо потеряет интерес к боям. Думаю, в ближайшее время должно случиться пару поединков, которые решат: пояс на талию или Забит оставит бои. Тем более, сейчас его брат начинает в Америке, недавно подписался в Bellator. Забит может просто потратить энергию на брата.

Петр Ян: 28 лет, легчайший вес, 15-2 (победы-поражение)

Камил Гаджиев - КП:

— Петр Ян проиграл бой Стерлингу, но все понимают, что по факту не проиграл. Реванш он выиграет и вернет себе корону в этом весе. Ян — безусловный лидер в своем дивизионе, бой со Стерлингом показал, что он лучше, что он сильнее. Петр просто допустил ошибку. Думаю, работу над ней он сделает и станет более хладнокровным. Уверен, что UFC заинтересован в том, чтобы дать ему реванш со Стерлингом, учитывая недоразумение, которое случилось в конце поединка.

В таком случае UFC гарантировано получит просматриваемый бой, в котором, уверен, Петр Ян победит. По крайней мере, он точно фаворит этого поединка. Ну и несколько лет Ян точно будет этот пояс удерживать, пока у него будет желание, настроение и огонь.

P.S Хабиб все равно останется №1

Камил Гаджиев - КП:

— Та пятерка, которую я назвал, относится к категории медийных ребят. Может, Ислам и Царукян пока более скромно себя ведут. Забит скромен в быту, но показывает очень яркие бои. А Волков и Ян не стесняются вести активную публичную жизнь. Думаю, что совместными усилиями эта пятерка будет делать так, что российский ММА будет обсуждаем, а на ребятах можно будет зарабатывать.

Могут ли они сместить Хабиба? Объективно нет. Я вообще сомневаюсь, что в UFC в ближайшие 10 лет не то что россиян, а вообще хотя бы пару ребят появятся, которые так высоко взлетят и в спортивном, и в медийном плане.

Хабиб — это уникальный кейс, который очень сложно повторить. Там все сошлось: высокое мастерство, остроумие, отец и все, что с ним связано. Плюс, антагонист Конор. Все вместе дало огромный эффект.