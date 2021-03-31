В России заработал первый видеосервис, сделанный специально для школьной дистанционки

“Сферум” - первый видеосервис для дистанционного обучения - заработал в России. Фото: Мария ЛЕНЦ

Возможностей у нового сервиса видео-конференц-связи море. Ну, вот, например, ситуация: полкласса слегло с гриппом, а по математике важная тема. Полную явку обеспечит “Сферум”: учитель запускает трансляцию урока и подключает отсутствующих учеников. Из дому можно и задания выполнять, и вопросы задавать. Педагог доволен, заодно и профилактика прогулов. На пресс-конференции в ТАСС, где презентовали платформу, весь зал таким же образом побывал на уроке в подмосковной гимназии имени Примакова, где изучали теорему Стюарта. А потом и на совещании учителей из Ростова-на-Дону, Адыгеи и Вологодской области. Видимость, звук, панорамный вид - все работало как надо.

Учителя получат доступ к проверенной базе учебных видеоматериалов и интерактивных презентаций для уроков. Ученики - к заданиям по любому предмету с автоматической проверкой. А еще детвора сможет общаться в чатах и с педагогами, и со сверстниками из других школ. Удобно проводить родительские собрания, не переживая, что кто-то из родителей застрянет в пробке или не сможет отпроситься с работы. Видеоконференции, лекции, совещания, форумы. Сейчас могут подключить до ста человек, а вскоре и десять тысяч обещают.

- Информационные технологии не заменят традиционную систему обучения, а будут ее дополнять и помогать учителям, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Учебники, тетради, домашние задания - все остается. Когда и как использовать “Сферум”, решать педагогам.

Платформу власти задумали еще прошлой весной, когда из-за карантина школы и вузы перешли на дистанционку. Zoom стал незаменимым для проведения уроков и пар. Но зачем зависеть от американского видеосервиса, не очень, как оказалось, надежного? Обратились к Mail.ru Group и “Ростелекому”, и те за свой счет разработали отечественный “Сферум”. По данным компаний, сервис прошел апробацию в тысяче школ, к нему подключились более 28 тысяч человек. Теперь запускают еще в 15 регионах. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф. Регистрация - через VK Connect, но скоро можно будет и через Госуслуги. Сервис бесплатный.