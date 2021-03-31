Сергей Лавров: «Мы не хотим сидеть с НАТО и слушать там про Украину»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии "Ближний Восток: в поисках утраченного возрождения" в рамках ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Фото: Александр Щербак/ТАСС

Глава МИД коснулся не только состояния дел на Ближнем Востоке, но и рассказал о других важнейших аспектах российской внешней политики.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С НАТО

«Натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия, которые мы предложили. В том числе предложение о том, где говорится об отводе учений от линии соприкосновения на согласованную дистанции, чтобы согласовать дистанцию максимального движения самолетов и кораблей. Просто отказывается обсуждать. Наш коллега (генеральный секретарь НАТО. - Ред.) господин Столтенберг заявляет, что Россия отказывается работать в Совете Россия-НАТО. Мы не отказываемся работать, просто мы не хотим там сидеть и слушать про Украину».

О ЗАПАДНЫХ САНКЦИЯХ

«Мы за то, чтобы конкуренция была честной. Против Китая применяются недобросовестные методы, как и против России. Попытки США и, к сожалению, взявшей с них пример Европы прибегать по поводу и без к рестрикциям, к подрыву позиций конкурентов, введению искусственных ограничений на мировых рынках, противоречащих нормам ВТО, – все это из этой области».

О ЗНАЧЕНИИ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА

«Сожалеем, что интерес внешних игроков к Ближнему Востоку выливается в соперничество далеко не всегда дипломатическими методами. Мы бы как раз выступали за то, чтобы этот регион перестал быть ареной столкновения ведущих держав, чтобы эти интересы были бы сбалансированы, чтобы их примирить как между странами региона, так и между партнерами, которые находятся вне региональной структуры. Я очень надеюсь, что идеи типа создания ближневосточного НАТО - все это уйдет в прошлое, потому что нам хватит НАТО там, где она есть».

О ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ ИРАНА

«Сейчас есть обнадеживающие сигналы от администрации Байдена в направлении поиска какого-то компромисса. Мы выступаем за то, чтобы соглашение по Ирану было восстановлено, как оно было одобрено Советом Безопасности ООН, и чтобы параллельно с этим начинался процесс переговоров о системе безопасности и сотрудничества в регионе залива и вокруг него. И в рамках этих переговоров, пожалуйста, есть претензии к Ирану - кладите их на стол, но и Иран положит свои претензии к своим соседям и западным странам. Это будет по-честному».