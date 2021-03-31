Сохранение безопасности Союзного государства в приоритете

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото Михаил Метцель / ТАСС Фото: ТАСС

- В условиях сложившейся военно-политической обстановки, а также новых вызовов и угроз мы рассматриваем обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач, - заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов в среду в Москве во время рабочей встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктором Гулевичем.

Военачальник отметил, что "особое внимание уделяется совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки" подразумевая надежное функционирование Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России.

Герасимов назвал армию Беларуси надежным союзником и стратегическим партнером и поздравил коллегу с назначением на должность.

- Рад очередной возможности обсудить вопросы нашего взаимодействия в военной сфере, которое мы поддерживаем на очень высоком уровне, благодаря регулярным и доверительным контактам наших Верховных главнокомандующих, - ответил коллеге Гулевич.

В Минобороны России напомнили, что боевая готовность вооруженных сил России и Белоруссии к защите Союзного государства будет проверена в ходе совместного стратегического учения "Запад-2021". Также в 2021 году спланировано проведение тактического учения "Славянское братство", ряд мероприятий в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Армейские международные игры - 2021, где будет участвовать команда из Беларуссии.