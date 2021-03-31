В английском университете поставили статую Греты Тунберг. Студенты в ярости

Бронзовая фигура 18-летней экологическая активистки в полный рост выполнена из бронзы. Фото: www.winchester.ac.uk

Английский университет Винчестера на днях с гордостью представил публике статую Греты Тунберг. Бронзовая фигура 18-летней экологическая активистки в полный рост выполнена из бронзы. Она протягивает руку к проходящим мимо, будто пытаясь им что-то рассказать. Стоимость скульптуры составила 24 тысячи фунтов – почти 2,5 млн рублей.

Каждый сотрудник и студент Винчестера получил письмо от руководства вуза, в котором говорится, что статуя призвана стать символом попыток решить проблемы климата и окружающей среды. Но студенты посчитали монумент тщеславным и разозлились, что деньги потратили на скульптуру, а не раздали им.

- Послушайте, у нас тут вообще-то пандемия. Большинство студентов не могут попасть в университет, вместо этого они пытаются учиться онлайн, и нуждаются в поддержке, - заявила в разговоре с BBC президент союза студентов Винчестера Меган Болл.

Разумеется, про саму Грету Тунберг плохих слов у прогрессивных британских студентов не нашлось.

- Она фантастическая ролевая модель для каждого из нас. Это человек, который громко и с гордостью говорит о важных глобальных проблемах, - сказала Болл.

Университетское начальство вынуждено оправдываться. Мол, скульптура появилась возле нового кампуса, строительство которого согласовали и профинансировали еще в 2019-м. На все про все ушло 50 млн фунтов.

- Деньги, предназначенные для поддержки студентов, не использовались при строительстве нового кампуса или создании скульптуры, - подчеркнул проректор университета Джой Картер. – Нужно отметить, что университет направил 5,2 млн фунтов на поддержку своих студентов в этом году.

Надо сказать, что бронзовая Грета появилась в университете Винчестера не просто так. Этот вуз давно известен в Британии своими инициативами в области экологии. Там давно запрещены пластиковые пакеты, а обслуживание в столовых и магазинах организовано так, чтобы оставалось как можно меньше отходов.