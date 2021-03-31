«По игре к Черчесову никаких претензий»: Сергей Кирьяков — о том, почему даже поражение от Словакии сборная может занести в актив

Главный тренер юношеской сборной России по футболу Сергей Кирьяков. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сборная России завершила мартовский цикл отборочных матчей к Чемпионату мира 2022 игрой со Словакией. Поддержать победный запал первых двух матчей не удалось, на этот раз обидное поражение — 1:2. Подопечные Черчесова набрали шесть очков из девяти возможных и сейчас занимают вторую строчку группы H.

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков специально для «Комсомольской правды» рассказал, почему сборная может занести результаты последних игр к себе в актив. Кирьяков остался доволен даже игрой со Словакией.

«Матч со Словакией можно считать удовлетворительным»

- Главное, было набрать максимальное количество очков. Первые две игры в этом плане сложились удачно: у Мальты в гостях выиграли, у себя Словению обыграли — всё по делу. Качество игры было неплохим, — рассказал kp.ru Сергей Кирьяков. — Да, рассчитывали на большее со Словакией, но вот этот стандарт, с которого словаки забили, перевернул ход игры. Стандарты — это одно из оружий тех команд, которые уступают в мастерстве. Это шанс, и словаки этим воспользовались.

Во втором тайме нужно было идти вперёд. Думаю, мы играли неплохо: всё время были у штрафной площади соперников, быстро передвигались, открывались, мяч у начал ходить очень быстро по сравнению с первым таймом. Думаю, это связано и с выходом на замену Миранчука, который заменил Мостового. Выход Соболева добавил давления впереди. Весь верх мы выигрывали. Не хватало каких-то сантиметров. Соперник выносил мяч вперёд, и только мастерство Мака решило исход встречи. Жалко, конечно, но эти три игры можно считать удовлетворительными.

«От Миранчука не хватила креатива»

Мартовские матчи должны были дать ответ на вопрос, в какой сейчас форме полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. В Италии у него немного игрового времени, но может быть в сборной он будет полезнее? Но у Сергея Кирьякова по игре Миранчука осталось двойственное впечатление.

— Неоднозначное впечатление Алексей оставил, потому что не хватило от него каких-то индивидуальных действий и креатива, - рассказал Кирьяков «КП». - Как Мак взял на себя игру, решил пойти на обыгрыш. Миранчук искал варианты для проникающих передач на Дзюбу и Соболева. Но Миранчук даже со второго темпа должен брать игру на себя, если хочет выдвигаться на лидирующие позиции в сборной. Надо брать на себя ответственность и риск. Этого ему и не хватило.

«Дзюба подсел после двух матчей»

Можно ли считать сборную России – командой Артема Дзюбы? И насколько она зависит от своего капитана? Кирьяков считает, что Дзюба – настоящий лидер команды.

—Первые два матча можно занести ему в зачёт, - заявил Сергей Кирьяков. - Он действительно был лидером. Об этом говорят не только его голы, но и все его действия в штрафной площади. Вы же видели, что он верх выигрывает, за мячи цепляется, зарабатывает штрафные — делает ту работу, которую делает настоящий центральный нападающий. Конечно, в штрафной площади он очень опасен. Вспомнить хотя бы тот гол, когда он продавил Мевлю, мяч отлетел от штанги, поставил корпус и вогнал мяч в сетку ворот. Понятно, что со Словакией он немножко подсел после двух матчей. Причём ему не хватало буквально сантиметров.

«Черчесов полностью владеет ситуацией»

Как можно оценить действия тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым? Кирьяков объясняет спорные решения по заменам, и говорит, что сборная России временами издевалась над Словакией.

— В ходе игры всё может случится, ты можешь менять всё, что хочешь, - разбирает Кирьяков обратную замену Мостового. - Я не думаю, что Черчесов был недоволен действиями Мостового, просто почитал, что на тот момент нужно выпустить игрока, который вязать в середине поля. Соболев вышел в середину, Миранчук вышел больше в середину. Это зона была уязвима, очень много через центр мы комбинировали, в центре очень много завязывалось. Посмотрите на гол Фернандеса. Он занял очень нетипичную позицию для крайнего защитника в центре поля. Много нюансов. Можем ли мы говорить, что Станислав Саламович полностью рулит этой командой? Однозначно. По игре претензий никаких. Посмотрите, мы просто издевались над соперником. Словаки выбивали мяч и переводили дух. Преимущество было большим. Но индивидуальных действий, такие, как сделал Роберт Мак, не хватало. Они были, но их должно было быть больше.