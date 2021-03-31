Молодежной сборной России предстоит важная игра против Дании на Евро-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед последним туром группового этапа молодежного Евро-2021 для футболистов российской команды сложилась непростая ситуация. Франции проиграли 0:2, победили Исландию 4:1. Дания же с 6 очками - чистый лидер нашей группы C. И в битве с датчанами решится - кто пойдет в четвертьфинал.

Что нужно молодежной сборной России для выхода из группы? Расклады перед матчем с Данией непростые для нас - для выхода в четвертьфинал надо победить с разницей в два гола. Т.к. при всех прочих равных именно разница в личных встречах лидеров пойдет в зачет. Все зависит от игроков команды Михаила Галактионова. Ничья для нашей команды может сработать только в одном случае - если Исландия победит Францию, что навряд ли случится.

Молодежная сборная России проиграла Франции 0:2. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коэффициенты букмекеров говорят, что в этой игре будет серьезная битва. Но все-таки чуть больше шансов на победу дают команде России U-21. Именно так помечают молодежные сборные на Евро-2021. Остается только одно - забить на два гола больше соперников и победить.

Прямая трансляция матча Россия - Дания на молодежном Евро-2021 пройдет вечером 31 марта, начиная с 19:00 по московскому времени. Эфир на телеканале "Матч ТВ" начнется с 18:55.