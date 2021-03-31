Вакцина от коронавируса для животных: кому из питомцев нужно делать прививку

Россельхознадзор зарегистрировал вакцину «Карнивак-Ков», предназначенную для профилактики COVID-19 у пушных зверей, собак и кошек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Россельхознадзор зарегистрировал вакцину «Карнивак-Ков», предназначенную для профилактики COVID-19 у пушных зверей, собак и кошек. Лицензия выдана сроком на пять лет. Вакцина от коронавируса для животных разработана в ФГБУ «Федеральный центр охраны животных», который находится в городе Владимир.

Согласно инструкции прививать собак и кошек можно, начиная с шестимесячного возраста, питомцам нужно будет пройти два укола с интервалом в 21 день. Предполагается, что и ревакцинация от ковида наших питомцев будет проводиться этим же препаратом через 6 месяцев после того, как была проделана первая двухфазная прививка. Что касается пушных зверей, которых разводят на фермах, то тут, как написано в инструкции, действовать нужно в случае, если есть угроза массового распространения инфекции среди зверьков. Но есть ли сейчас такая угроза?

В мире уже зафиксированы заболевания пушных зверей коронавирусом. Фото: Влад КОМЯКОВ

Действительно, по данным ВОЗ некоторые животные, которые контактировали с инфицированными ковидом людьми, например, норки, собаки, домашние кошки, львы и тигры, заразились SARS-CoV-2. В феврале 2020 года собака в Гонконге, владелец которой болел «короной», дала положительный результат на вирус. Это был первый случай в мире. В мае 2020-го года в голландской провинции Норд-Брабант произошла самая страшная в стране вспышка коронавируса среди людей. В этой провинции располагались и несколько пушных ферм. В результате произошла кросс-передача вируса от людей – к животным – и обратно. Два человека заразились ковидом от норок на пушной ферме в Нидерландах, а три кошки, у которых также были обнаружены антитела к ковиду, жили неподалеку от одной из двух норковых ферм. В январе 2021 года в Санкт-Петербурге был зарегистрирован случай, когда домашний кот заразился коронавирусом от своих хозяев, инфекцию мурлыка перенес стойко и вирус практически не мутировал в организме животного.

Всемирная организация здравоохранения животных заявляет о случаях ковида у трех домашних питомцев в Мексике и одном случае в Италии, четыре собаки и кошки заболели в Аргентине. Но пожалуй самой напряженной была ситуация в 2020-м году в Дании, когда заражения мутировавшим вирусом SARS-CoV-2 были обнаружены в большинстве звероводческих ферм этой страны, после чего власти приняли решение уничтожить всех заболевших норок.

- Напрямую разработчик вакцины, наш подведомственный институт, будет работать с оптовыми покупателями, а мелкие партии можно будет оформить через предзаказ, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Росссельхознадзора. – Масштабный выпуск вакцины начнется в апреле, но сейчас мы не можем говорить о сроках и объемах. На первоначальном этапе производитель будет ориентироваться, прежде всего, на оптовых покупателей, на клиники. Наш подведомственный институт постоянно разрабатывает различные вакцины и работает с клиниками и врачами, поэтому в данном случае ситуация ничем не отличается от того, как работа ведется с другими вакцинами для животных. Мы не считаем сейчас необходимой массовую вакцинацию домашних животных. На текущий момент, по нашим данным, в России зарегистрировано только два случая заражения кошек, в Москве и в Тюмени.

Собаки заражаются от хозяев COVID-19 Фото: REUTERS

В официальном релизе Россельхознадзора по поводу вакцины говориться и о том, что интерес к препарату есть в коммерческих клиниках из Греции, Польши и Австрии, а также на предприятиях в США, Канаде и Сингапуре.

- У нас, в коммерческих структурах, порядок такой: будет спрос на вакцину - будем прививать, - говорит Надежда Рахманова, кандидат ветеринарных наук, вирусолог, сотрудник клиники КИБЕЛА. - Пока еще ни один человек к нам не приходил с такой просьбой и никаких распоряжений и нормативов на счет вакцинации мы не получали. По моим предположениям, эта вакцина все же ориентирована на пушное звероводство, поэтому о прививках для кошек и собак говорить на данном этапе рано.

«Комсомолка» связалась с президентом Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидатом ветеринарных наук Сергеем Середой:

- Как практикующий ветеринарный врач я бы сказал так: если будут основания применять эту вакцину, мы будем ее применять. По всей видимости, основанием может стать ситуация, при которой заражения животных SARS-CoV-2 будут массовыми. Вы видите сейчас такую обстановку? Я ее не вижу.