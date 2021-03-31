Из России выслали колдуна, который украл в Европе 100 тысяч евро

Выдворенный из России гражданин был объявлен Польшей в международный розыск по каналам Интерпола.

- Из России в Польшу экстрадирован обвиняемый в мошенничестве гражданин Камеруна Нане Жильбер (Nane Gilbert) 1969 года рождения, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи Польши сообщили в МВД России, что в декабре 2007 года в населенном пункте Вильга (Wilga) Жильбер обманул супружескую пару. Он пообещал заколдовать их денежные сбережения от кражи, покрыв банкноты специальной черной краской, и заявил, что он даст им химический препарат, который сможет восстановить первоначальный вид купюр.

Чтобы развеять сомнения, негр провел презентацию: взял несколько черных бумажек, побрызгал на них жидкостью и они превратились в купюры.

- Под впечатлением от увиденного, супруги передали злоумышленнику около 100 тысяч евро и попросили покрыть их защитным составом. После манипуляций с деньгами Жильбер отдал потерпевшим листы черной бумаги, потребовал не трогать их 18 часов, а сам скрылся. Однако по истечении этого времени чуда не произошло. Потерпевшие поняли, что их обманули, и обратились в полицию, - сообщила подробности Ирина Волк.

В МВД отметили, что Жильбер был объявлен Польшей в международный розыск по каналам Интерпола.

Попался Жильбер только в 2020 году. Один из москвичей не поверил в африканские сказочки и вовремя обратился в полицию. Полицейские сняли все заклинания "волшебника" на скрытую камеру, а потом задержали иностранца. В ходе следствия он так и не смог подтвердить свои магические способности. Гостя столицы обвинили в попытке украсть 22 миллиона рублей, а потом выяснилось, что шлейф преступлений за ним тянется с Польши.

- Сегодня в Калининградской области на пункте пропуска «Багратионовск-Безледы» Жильбер был передан польским правоохранительным органам, - уточнила Ирина Волк.

Отметим, что в России подобные аферы африканцев широко известны. Целые группы охотились за наивными россиянами в 2000 годах. Они предлагали "размножать" купюры в специальных колбах, защищать купюры от порчи и сглаза. Все эти опыты заканчивались для пострадавших всегда одинаково печально.

И особенно в этом деле преуспели камерунцы. В 2011 году в Туле были задержаны несколько пар камерунцев, которые пытались облапошить доверчивых туляков с помощью крашеной бумаги, утюра, детской присыпки, колы и заклинаний. При этом один из них представлялся жертвам незаконным принцем Камеруна, которого отправили помогать жителям России приумножать свои богатства.