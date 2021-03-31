Путин считает: национализация предприятий, не выполняющих гособоронзаказ, возможна

Президент России Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В среду, 31 марта, Минтруд, работодатели и профсоюзы подписали соглашение о социально-трудовых отношениях

В церемонии принял участие по видео-конференц-связи (ВКС) Владимир Путин

В ходе мероприятия он сделал несколько важных заявлений, которые имеют большое значение - прежде всего, для трудовых коллективов.

Президент считает возможной национализацию предприятий, не исполняющих гособоронзаказ.

- Да, такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями, - так, дословно, глава государства прокомментировал предложение на сей счёт председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.

Путин отметил, что "здесь вообще все понятно, кроме эффективности со стороны менеджмента, потому что деньги государственные выделяют исправно, ритмично, без всяких задержек, а сбои бывают".

- Я хочу обратить на это внимание Александра Николаевича (Шохина, главы Российского Союза промышленников и предпринимателей - РСПП), и хочу, чтобы все имели это в виду, - сказал Путин.

Но при этом он заметил, что подобный шаг носил бы крайний характер:

- Совсем необязательно, что эта мера приведет к повышению экономической эффективности и повышению жизнеспособности предприятия.

На взгляд президента, национализация возможна, "если собственники не справляются с текущей работой и не могут эффективно использовать, в том числе, помощь со стороны государства, которая в целом оказывается".

И ещё Путин потребовал, чтобы исполнители гособоронзаказа не перебрасывали полученные от государства деньги на другие предприятия и бизнесы:

- Некоторые коллеги, совершенно очевидно, должны повысить свое личное внимание к выполнению заказов государства. Тем более что они ритмично оплачиваются.

Президент попросил заняться заняться этим вопросом конкретно Шохина:

- Александр Николаевич, я вас прошу обратить внимание на то, что мной было сказано в ответ на предложения Михаила Викторовича Шмакова, связаться с министром промышленности и торговли и с заказчиками оборонной продукции.

Глава РСПП быстро кивнул и (это было видно на экране) сделал несколько пометок в своём блокноте.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Цель бизнеса, на первый взгляд, - это извлечение прибыли, но нормальный современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно. Потому что, в конечном счете это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. Это аутодафе - значит выстрелить себе в ногу либо в голову.

- Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года, - заявил глава государства. Он также отметил, что улучшение ситуации зависит прежде всего от роста деловой активности, наращивания капиталовложений в рабочие места и инвестиций.

- Власти помогут, - сказал президент, - в повышении квалификации уязвимым категориям: матерям с детьми, гражданам предпенсионного возраста и людям с ограничениями по здоровью. Важно, чтобы каждый россиянин мог использовать преимущества технологического прогресса для расширения своих профессиональных перспектив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Владимир Путин поручил передать Башкирии 50% акций БСК

Башкирская содовая компания стала полностью государственной (подробнее)