Казахстан формирует новую политическую культуру

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев призывает адаптировать в правовой практике страны индикаторы оценки соблюдения прав человека. Заявление главы государства прозвучало на недавнем заседании Национального совета общественного доверия – созданного в 2019 году консультативно-совещательного органа при президенте, задачей которого является выработка предложений по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями политических партий и гражданского общества.

«Передовые международные стандарты должны распространяться на всю сферу защиты прав человека в нашей стране. Полноценным инструментом оценки качества реализации прав человека являются индикаторы их соблюдения», - сказал Токаев. По его словам, в сегодняшней мировой практике существуют 14 глобальных индикаторов, разработанных управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. «Предлагаю на их основе начать поэтапное внедрение национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека. Считаю, что такой шаг усилит проводимую государством политику в этой сфере», - заключил президент.

В ближайшее время в Казахстане будет разработан План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года, законодатели примут нормотворческие акты об административной ответственности юридических лиц за допуск к азартным играм несовершеннолетних, при Министерстве внутренних дел появится штат подразделений по защите от насилия женщин и детей, в этих подразделениях будет введена специализация женщин-следователей. В местах лишения свободы и служебных помещениях полиции внедрят систему видеонаблюдения с охватом «невидимых зон». В правовой области готовится исключение нормы о пожизненном лишении адвоката лицензии, будут приняты и другие меры, повышающие состязательность сторон судебного процесса, обеспечивающие равенство прокурора и адвоката на полях судебных баталий.

Эти и другие реформы преследуют одну и ту же задачу – построение в Республике Казахстан государственной и правовой системы, максимально обеспечивающей права человека. Их соблюдение или нарушение может относиться ко всем сферам общественной жизни – от доступности граждан к образованию и медицине до политической модели государства или, к примеру, установления справедливых тарифов ЖКХ. Давайте рассмотрим несколько особо выделяемых экспертами сфер, в которых развивается Казахстан, укрепляя институты human rights.

«Право человека легитимно выражать своё несогласие»

10 января в республике состоялись выборы в Мажилис Парламента Республики Казахстан (нижней палаты) и региональные законодательные органы. В год 30-летнего юбилея независимого государства они впервые прошли по партийным спискам. «Пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии, активизирует деятельность политических партий, - заявил президент Касым-Жомарт Токаев. - Эти нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны».

Другими новациями политической реформы стали недавние поправки в закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», а также в закон «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан». Поправки обеспечили введение института парламентской оппозиции и новый регламент её деятельности на законотворческой ниве. Теперь одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов в обязательном порядке представляют депутаты от оппозиции. Кроме того, оппозиция получает право инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза за сессию и определять повестку правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии. Руководителям фракций предоставлено право выступления на совместных заседаниях палат, на пленарных заседаниях нижней палаты, на заседаниях постоянных комитетов, рабочих групп и на парламентских слушаниях.

Добавим, что новые законы, на базе которых проходили январские выборы-2021, предусматривали 30-процентную квоту для женщин и молодёжи в партийных списках. Например, в списке победившей партии Nur Otan было 126 кандидатов, из которых 40 - женщины и кандидаты младше 29 лет, что составляет 31,7% от общего числа включённых в список.

Перед парламентариями нового состава выступил президент страны. Он отметил, что нынешняя избирательная кампания, несмотря на карантинные ограничения, была динамичной и насыщенной. По словам Касыма-Жомарта Токаева, для того чтобы пройти в Мажилис и местные законодательные органы, некоторым партиям не хватило совсем немного голосов избирателей, в связи с чем глава государства считает разумным на выборах в следующий парламент снизить порог прохождения политических партий с 7 до 5 процентов. «Пришло время принять такое решение, поскольку такая норма будет стимулировать законно зарегистрированные партии участвовать в следующих выборах. Также это будет способствовать развитию политической конкуренции в стране. Данная инициатива расширит представительство, позволит учесть мнение максимально широких слоёв населения при выработке государственной политики», - сказал Токаев.

Глава страны напомнил, что одной из главных целей государства остаётся всесторонняя защита прав человека, что включает в себя свободу выбора граждан.

«В мировой практике закреплено право человека легитимно выражать своё несогласие с выборами или голосовать против всех кандидатов. По сути, и для нас нормальным явлением должно стать альтернативное мнение и голосование против. Поэтому в избирательные бюллетени всех уровней следует ввести графу «против всех». Эта инициатива создаст условия для защиты избирательных прав граждан. Ведь официальная демонстрация отсутствия выбора – это тоже выбор», - заявил Токаев, подчеркнув, что эти инициативы являются частью долгосрочных социально-экономических и политических реформ. Он призвал законодателей принять активное участие в работе на этом направлении.

Выступая в январе на открытии сессии нового парламента, президент заявил о необходимости принятия отдельного закона об уполномоченном по правам человека. Закон должен определять его статус и регулировать региональные представительства службы омбудсмена. Помимо этого, Токаев считает необходимым совершенствование системы общественного контроля и законодательное оформление института online-петиций.

Сегодня должность омбудсмена в Казахстане уже есть. 19 марта Уполномоченный по правам человека Республики Казахстан Эльвира Азимова совершила визит в Швейцарию, где провела переговоры в Министерстве иностранных дел, приняла участие в круглом столе с депутатами федерального парламента в Берне, встретилась с руководством институтов по правам человека ООН в Женеве. На встрече с коллегами Азимова отметила, что системные политические реформы Касым-Жомарта Токаева в области укрепления прав человека и демократии, реализация концепции «Слышащего государства», принятие законов о митингах и о парламентской оппозиции», снижение порога для регистрации политических партий, а также введение квот для женщин и молодёжи в партийных списках являются подтверждением политической воли руководства страны на дальнейшие демократические преобразования. Отдельно отмечена роль Национального совета общественного доверия в процессе взаимодействия гражданского общества с государственными институтами. Эльвира Азимова также провела переговоры с представителями управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Уведомительный принцип протеста

В минувшем году депутаты Мажилиса приняли закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Казахстане» и сопутствующий проект закона по вопросам организации и проведения мирных собраний. Законопроект разрабатывался Министерством информации и общественного развития по поручению президента, заявившего о необходимости реализации концепции «Слышащего государства».

«Мы формируем новую политическую культуру. На передний план выходят плюрализм мнений, альтернативные взгляды. Власть не считает, что несогласие – это деструктив. Мы в своей работе должны учитывать запросы наших граждан. Выше народа ничего и никого нет, - заявил президент Казахстана. - И обществу, и государству пора адекватно отнестись к публичному выражению позиций. Это неизбежно. И лучше к этому прийти самостоятельно, осознанно, а не вынужденно».

«Старый» закон о митингах был принят четверть века назад, по мнению экспертов, он требовал пересмотра с учётом новых реалий.

В основе закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» лежит 6 базовых принципов, это ненасильственный характер акций, их законность, обеспечение государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защита прав и свобод не участвующих в акции лиц, добровольность участия. Принципиально новой нормой является презумпция в пользу проведения собрания, а это означает, что при отсутствии веских причин для ограничения или запрета на проведение акции она состоится. Наконец, шестая норма - ответственность сторон. Этот принцип распространяется не только на местные исполнительные органы и правоохранителей, но и на организаторов и участников мирных собраний.

В основу поправок легли руководящие принципы по свободе мирных собраний, разработанные экспертами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Например, уведомительный порядок для проведения митингов, собраний и пикетов. Теперь в Казахстане об их проведении нужно просто уведомить местные власти, не дожидаясь их разрешения. Получив уведомление, исполнительный орган власти обязан обеспечить безопасность участников акции.

Доклад о новой редакции закона о митингах представило, в частности, Министерство иностранных дел Казахстана на встрече с представителями международных организаций. «Любой закон схож с живым организмом. Жизнь не стоит на месте и постоянно развивается», - говорилось в докладе. В нём также отмечалось, что «общественная безопасность является одним из главных приоритетов при организации и проведении мирных собраний во многих странах мира», в том числе в Казахстане.

Фундаментальное право на жизнь

В конце сентября 2020 года постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций Кайрат Умаров подписал документ об отмене в стране смертной казни. Этот шаг стал следствием заявления президента Касыма-Жомарта Токаева, сделанного накануне в ходе online-выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«С целью защиты фундаментального права на жизнь и достоинство человеческой личности принято решение о подписании Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни», - сказал Токаев.

Примечательно, что принципиальное решение о полной отмене смертной казни коснулась всего одного человека – в момент, когда оно прозвучало, в одной из тюрем содержался единственный смертник, приговоренный в 2016 году к высшей мере наказания за убийство 10 человек.

Но при этом, согласно новому законодательству Казахстана, из правила может быть сделано исключение, предусматривающие применение смертной казни в военное время после признания подозреваемым вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера.

Кстати, в реальности смертная казнь в Казахстане не применялась уже с 2004 года, когда первый президент республики Нурсултан Назарбаев ввёл мораторий на применение высшей меры наказания «в целях дальнейшей гуманизации уголовной политики государства».

Международные эксперты отмечают, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев твёрдо придерживается принципов справедливости и проводит политические реформы, направленные на достижение равенства прав всех граждан независимо от их социальной, этнической и религиозной принадлежности.

«Важно каждому чувствовать, что вносит вклад в общее дело. В этом и состоит суть предложенной мною концепции «слышащего государства». Мы сможем двигаться вперед и развиваться только в том случае, если воспользуемся созидательным потенциалом нации», - подчеркнул президент, выступая в январе на первой сессии парламента VII созыва. В свою очередь, раскрыть созидательный потенциал нации в современном мире невозможно без бережного отношения к правам человека и без их неукоснительного соблюдения.