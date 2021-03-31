Что оборонял мытищинский Рэмбо Владимир Барданов в доме-крепости: рыцарские доспехи, фонтан в гостиной и крокодила

Барданов превратил свой роскошный подмосковный особняк в настоящую крепость.

Второй день элитный поселок Вешки в Подмосковье напоминает район контртеррористической операции. Повсюду кордоны вооруженной полиции. В доме 61-летнего Владимира Барданова кипят следственные действия. Пенсионер, который начинал фарцовщиком, был фигурантом уголовных дел, владел чопами и сдавал недвижимость, превратил свой роскошный особняк в крепость. Штурмовать ее восемь часов пытались три отряда спецназа. В итоге дом загорелся, а Барданов погиб в огне.

«Комсомольская правда» рассказывала, что интересного нашли в личном арсенале Барданова. Там десятки тысяч патронов для охотничьего оружия и нелегальные боеприпасы. Боевые гранаты, ружья, карабины и нелегальные автоматы.

Предлагаем посмотреть, как выглядит внутри дом Владимира Барданова. Часть интерьеров видно на кадрах оперативной съемке СК РФ. Также кадры особняка опубликовал телеграм-канал OMON Moscow.

Это гостевой дом. У входа стоят статуи львов.

Тропинка соединяет дом с основным особняком.

Рядом на участке стоит обеденная зона с панорамными окнами и трубой, очевидно, для гриля.

Входная дверь в дом. И вновь встречаем образ царя зверей, отлитый из металла.

Еще раз оглянемся на двор.Тропинка в сад. Обратите внимание на очаровательный скульптуры спаниелей. Поклонники ландшафтного дизайна могут обратить внимание на дорогие хвойные деревья.

Внутри дома все по высшему разряду. Попадаем в прихожую. Эрмитаж, не иначе!

Лестница на второй этаж с лихими поворотами. Ее Барданов поджег, чтобы спецназ не мог подобраться к его позиции.

В гостинной можно принимать гостей и вести светские беседы у фонтана. Обратите внимание на золотые шкафы-витрины. Такие делают только на заказ.

Тут же за порядком в гостиной бдит рыцарь в доспехах.

Это одна из спален в доме. Кто-то из домашних натурально спал на арсенале оружия. Под матрасом три десятка коробок с патронами. В каждой по 1000 боеприпасов.

На снимке дочка Барданова со своим бывшим мужем. Кадр сделан в одной из комнат.

А это их свадьба. Можно подумать, что кадр сделан в каком-то дорогом ресторане. На самом деле это помещение в доме Барданова. В этом можно убедиться, если сравнить стулья и роспись стен на фото с кадрами Следственного комитета.

Чиновники городского округа Мытищи, к которым относится поселок, подтвердили, что в доме живут два гималайских медведя. Животные редкие, поэтому у жены Барданова запросили на зверей документы. Неофициально можно встретить упоминание рыси, тигра и крокодила, которые содержались на участке.

Соседка Бардановых по поселку рассказала:

— В 2012 из этого особняка сбегал крокодил. Он бегал по улицам и прятался в кустах. Мы вызывали МЧС, но спасатели сказали, что не приедут. Потому что у них нет специалистов по рептилиям. В итоге хозяева сами поймали крокодила, — сообщила местная жительница корреспонденту kp.ru.

СКОЛЬКО СТОИТ ДОМ

Самый скромные особняки по 400 «квадратов» в этой части поселка отдают за 38 млн рублей. Дома по 500 квадратных метров с участком в 12 соток отдают за 50-60 млн. Наиболее статусные особняки на 700-800 квадратных метров с шестью спальнями выставлены на продажу за 213 — 280 млн рублей. В придачу идет 50 соток земли.

Корреспондент kp.ru попросил оценить специалиста по элитной недвижимости Подмосковья особняк Барданова. Риэлтор, не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с криминальной историей, поэтому прокомментировал анонимно.

— Этот дом и его ремонт — скорее ближе к верхнему ценовому сегменту. К сожалению, интерьер слишком индивидуальный. Проще говоря, вычурный. Если бы он был более лаконичным, то я бы навскидку оценил особняк по цене около 200 млн рублей. Но с учетом особенного ремонта, думаю, цифра 150-180 млн более реалистична.

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