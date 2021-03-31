«Я обычно не толстею»: Лобода пожаловалась, что поправилась на несколько килограммов

Светлана Лобода призналась, что поправилась. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Лобода — обладательница идеальной фигуры. Даже родив двоих дочерей, она сохраняет стройность и покоряет поклонников практически идеальными формами. Но пандемия коронавируса сказалась даже на ней. Певица пожаловалась, что за минувший год набрала несколько килограммов, и теперь пытается похудеть. Артистке не нравится, как она выглядит, поэтому она хочет вернуться к прежним параметрам.

Светлана дала живой концерт в эфире «Нового радио», во время которого призналась, что из-за карантина не выступала почти целый год. Она очень соскучилась по сцене, к тому же из-за отсутствия выступлений артистка перестала жестко следить за своей формой. Теперь она наверстывает упущенное: строго бдит за своим рационом, не позволяя себе ничего жирного и вредного.

– Я вообще обычно не толстею, – рассказала Лобода. – Но пару килограммов недавно все же набрала. У меня стройные родители, я и сама стараюсь не есть всякую гадость. В какой-то момент решила для себя быть красивой долгие годы. Впрочем, скажу честно, хоть и нельзя было, но в гримерке не удержалась и съела конфетку.

У певицы всегда была идеальная фигура. Фото: Инстаграм.

Почти все время на карантине Светлана проводила вместе с дочками — девятилетней Евангелиной и двухлетней Тильдой. Возможность побыть с ними рядом, не отвлекаясь на работу, артистка называет одним из положительных моментов пандемии COVID-19. Девочки тоже были в восторге от того, что мама постоянно оставалась дома и не уезжала на гастроли. По словам певицы, старшая дочь Ева заявила, что тоже хочет стать артисткой. Девочка даже рвалась попробовать свои силы в детском «Голосе». Но звездная мама запретила дочери даже думать об этом. Светлана считает, что Еве пока рано мечтать о шоу-бизнесе и телеконкурсах.

Судя по снимкам в Инстаграме, дочки артистки за последнее время сильно подросли. Светлана по-прежнему не показывает лица младшей наследницы: на всех кадрах Тильда снята со спины. Старшую дочь Евангелину Лобода родила в гражданском браке с хореографом Андреем Царем. Светлана до последнего скрывала свое «интересное положение». А уже через две недели после родов она снова вышла на сцену. Певица долго не показывала дочь публике и впервые вывела девочку в свет, когда ей было 4 года.

Младшая дочь артистки Тильда появилась на свет в США. Исполнительница до сих пор не рассказывает, кто отец девочки. Ходят упорные слухи, что им стал солист популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Лобода их не опровергает, и даже наоборот, всячески подогревает.

Лобода с дочками Евангелиной и Тильдой. Фото: Инстаграм.

Впрочем, окружение певицы рассказывает, что настоящий возлюбленный Светланы – вовсе не Тилль. Бывший концертный менеджер Станислав Пшеницын начал сотрудничать со звездой в 2016 году. По его словам, Лобода не нуждается в деньгах, ведь у нее есть богатый любовник. Станислав сообщил, что певица состоит в отношениях с неким состоятельным бизнесменом из Лондона.

– Самый плохой артист – это неголодный артист. На сегодняшний момент у Светы все очень хорошо в финансовом плане. Не потому, что она суперартистка, а потому, что с ней рядом очень обеспеченный мужчина. И это не лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, как пишут в прессе, а некий бизнесмен из Лондона. Имени его назвать, к сожалению, не могу. Но благодаря ему у нее нет никакого чувства страха, она ничего не боится, - рассказал Пшеницын.

Именно благодаря поддержке влиятельного мужчины Лобода достигла такого успеха и сейчас чувствует себя финансово независимой.