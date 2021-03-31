Экзамен «Мегаполис»

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Туристический сезон-2021, по всей вероятности, пройдет под знаком внутреннего туризма. Международные границы открываются медленно, а если и открываются, то ковидные ограничения не оставляют шансов на полноценный отдых по системе «как мы все привыкли». С другой стороны, это действительно уникальный шанс привить гражданам вкус к путешествиям по России. Точнее, развить. Потому что прививка была сделана в прошлом году, когда после снятия ограничений сотни тысяч семей рванули к морю (или в Москву и Санкт-Петербург) на личных автомобилях.

Развитие внутреннего туризма дало серьезный импульс бизнесу краткосрочной аренды автомобилей – каршерингу. Причем, в этом году роль каршеринга в туристическом сезоне будет выше, чем в 2020-м. Эксперты объясняют это восстановлением межрегионального авиа- и жд-сообщения: будет больше тех, кто предпочтет добраться до места отдыха на поезде или самолете, а для поездок, к примеру, по Сочи или по Москве воспользуется услугами сервисов краткосрочной аренды. Здесь очень важно отметить, что и до пандемии каршеринг развивался стремительно: по данным Экспертного центра «Движение без опасности», только в 2019 году количество пользователей сервисов краткосрочной аренды автомобилей увеличилось в 4 раза. При этом, 73% из них не старше 45 лет. По мнению руководителя экспертно-аналитического отдела Центра «Движение без опасности» Елены Борисенко, система шеринговой экономики развивается настолько стремительно, что скоро каршеринг и сервисы подписки на авто смогут конкурировать с использованием личных автомобилей, что приведет к росту числа автомобилей на дорогах. И к этому нужно готовиться, особенно если речь идет о туризме, полагает она.

«Многие самостоятельные туристы, приезжая в крупные туристические города, выбирают каршеринг в качестве удобного средства передвижения, заменяющего личный автомобиль. Это дает возможность быстро, комфортно и по доступной цене посетить интересные места или организовать собственный трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно», - рассказали «Комсомольской правде» в Ростуризме.

«В этом году услуги каршеринга будут более востребованы, чем в 2020-м», - уверен вице-президент Союза туриндустрии Юрий Барзыкин. – «Всем хочется, чтобы на подъездах к южным городам-курортам не выстраивались кавалькады личных автомобилей. Кроме того, ограниченный доступ к парковкам – это веяние времени не только в туристических центрах Москве и Санкт-Петербурге, но и в южных курортных городах».

При этом, по мнению ряда специалистов, у перспективы роста числа пользователей каршеринга на волне развития внутреннего туризма есть и обратная сторона, связанная с вопросами безопасности дорожного движения. «Приехавший в Москву и Санкт-Петербург турист, который решил воспользоваться каршерингом, не готов к управлению автомобилем в условиях мегаполиса – у него просто нет такого опыта. Культура вождения в большинстве региональных столиц, к сожалению, ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Как и интенсивность движения», – заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» генеральный директор Экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. – «Кроме того, водители каршеринга часто действуют в соответствии со старой поговоркой о том, что самый проходимый автомобиль – казенный. То есть, совершенно не заботятся о том, как едут и как оставляют транспортное средство, когда срок аренды заканчивается».

Опрошенные нами представители каршеринговых компаний эту точку зрения не разделяют. Генеральный директор YouDrive Алексей Сергеев в разговоре с «КП» согласился с тем, что дорожная обстановка в Москве жителей других регионов пугает. Однако вывод сделал прямо противоположный: боятся, следовательно, не лихачат. А значит – не попадают в ДТП.

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«Делимобиль» также выступает против дифференциации водителей по географическому признаку: «Культура вождения зависит, прежде всего, от конкретного человека. Мы не разделаем клиентов на резидентов и иногородних, у нас введены одинаковые для всех правила, которые полностью соответствуют ПДД. Также мы вводим дополнительные меры, которые позволяют воспитывать культуру ответственного вождения независимо от возраста, региона проживания и навыков» - рассказала «Комсомольской правде» пиар-директор «Делимобиль» Ульяна Смольская.

В пресс-службе компании BelkaCar подтвердили востребованность каршеринга среди туристов, уточнив, что в Сочи порядка 70% поездок на автомобилях этого сервиса совершают приехавшие из других регионов страны. При этом в BelkaCar также не видят большой разницы в манере вождения между жителями разных регионов.

Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников считает, что работающие на рынке каршеринга игроки должны более активно пропагандировать безопасное поведение на дорогах. В том числе среди водителей, которые впервые (или впервые за продолжительное время) выезжают на дороги мегаполиса. «Тем, кто приехал из других регионов, арендный бизнес должен объяснять специфику вождения автомобиля в мегаполисе. Кроме того, необходимо в целом воспитывать культуру пользования услугами краткосрочной аренды. В том числе работать с кандидатами в водители еще на стадии их обучения в автошколах».

Однако сами представители рынка каршеринга не видят необходимости в информационной работе и в дополнительном контроле в отношении пользователей, которые садятся за руль в чужом городе, даже если это Москва или Санкт-Петербург. Операторы рассчитывают воздействовать на водителей с помощью существующих рейтинговых систем, которые поощряют дисциплинированных и усложняют доступ к услуге нарушителям. Вплоть до полного отключения доступа наиболее злостным. При этом ни один из опрошенных нами операторов не согласился назвать точное число пользователей, которые были отключены от услуги в 2020 году за систематические грубые нарушения. Здесь стоит напомнить, что работающие на этом рынке компании несколько лет не могут договориться о создании единого «черного списка» пользователей. В его отсутствие удаленный из одного сервиса пользователь может спокойно ездить на автомобилях другого.

Генеральный директор YouDrive Алексей Сергеев в интервью Радио «Комсомольская правда» заявил, что более строго зарегламентировать поведение водителей арендных автомобилей компания не сможет. У государства же, по его словам, такие инструменты имеются: «У нас по-прежнему существует нештрафуемый порог превышения скорости в 19 км/ч, которым все пользуются. Если ввести нулевую терпимость к превышению, то ситуация изменится. Но государство этого не делает», - напомнил Сергеев.

«С точки зрения туризма услуга каршеринга требует доработки, совершенствования и контроля. Имеющиеся недостатки необходимо устранить, чтобы проблемы каршеринга не стали проблемами территорий, на которых он присутствует», - считает вице-президент Союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его оценке, какой-либо системной координации действий между сегментом каршеринга и турбизнесом нет.

В Ростуризме считают, что каршеринг может стать популярным видом транспортом для сити-брейков (краткосрочных загородных поездок — ред.), сделать путешествия по стране еще более доступными и приятными. «Одна из задач Ростуризма – популяризация автопутешествий в России, поэтому мы ведем переговоры о сотрудничестве с несколькими каршеринговыми сервисами», - рассказал «КП» официальный представитель ведомства. «Безопасность путешествий, включая безопасность на транспорте, является для Ростуризма безусловным приоритетом» - подчеркнул он.