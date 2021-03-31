«Является рекордным показателем»: Роснефть - лидер по раскрытию экологической информации

Инвестиционный банк Morgan Stanley опубликовал отчет о компаниях развивающихся рынков, цель которого состояла в интеграции показателей ESG (Environmental, Social and Governance - экология, социальное развитие и корпоративное управление) в систему оценки инвестиционной привлекательности по соотношению риска и прибыли. Аналитики обращают внимание, что перед бизнесом стоит вызов полноты и достоверности раскрытия информации.

По данным отчета Morgan Stanley полнота раскрытия Роснефти составляет 88%, что является рекордным показателем в сравнении с другими российскими компаниями нефтегазовой отрасли, такими как Лукойл – 79%, Газпром, Татнефть и НОВАТЭК – по 71%. Кроме того, Роснефть лидирует и по числу раскрытых показателей в части охраны окружающей среды. Управление водными ресурсами – в числе наиболее приоритетных у инвесторов и общества природоохранных вопросов. Роснефть показывает наиболее высокий уровень использования оборотной воды – 94%.

Отметим, что открытость нефтяной компании получила соответствующую оценку ESG рейтингов Bloomberg и Refinitiv, поставивших ее в один ряд с мировыми лидерами (Refinitiv – A, Bloomberg – 70,1).

При рассмотрении данных по выбросам парниковых газов ключевым показателем является интенсивность выбросов. В этом отношении, по данным Bloomberg, безусловным лидером среди российских нефтегазовых компаний выступает Роснефть, в полтора и более раз опережая российских отраслевых конкурентов (лучший показатель удельных выбросов СО2 на добычу). Нефтяная компания сохраняет аналогичное лидерство и по удельному энергопотреблению.

Отметим, что ESG – это не только количественные, но и качественные показатели компаний, то есть, наличие стратегических планов, политик, корпоративного управления в этой области. Как отмечают аналитики Morgan Stanley, Роснефть – единственная из российских компаний, публично представившая План по углеродному менеджменту до 2035 с четкими целями и инструментарием для их достижения.

Помимо ESG показателей Morgan Stanley также упомянул прочие ключевые преимущества Роснефти по сравнению с конкурентами, включая портфель новых проектов в добыче, высокую дивидендную доходность при текущих ценах на нефть. В начале месяца аналитики инвестбанка повысил рекомендацию по акциям нефтяной компании до показателя «покупать» и прогноз по цене на 31% до 9,2 долл. В оптимистичном сценарии развития событий в случае дальнейшего улучшения макропараметров, успешного развития проекта Восток Ойл, более высоких дивидендных выплат и дальнейшего сокращения удельных операционных затрат целевая цена Роснефти может повыситься до 14,2 долл. за акцию.

В Роснефти говорят, что вопросы ESG являются одним из приоритетов руководства компании. Так, ровно год назад - в апреле 2020 года - совет директоров компании одобрил расширение задач и функций Комитета по стратегическому планированию и переименовал его в Комитет по стратегии и устойчивому развитию. Во главе комитета стоит Роберт Дадли, в течение десяти лет возглавлявший ВР и пользующийся заслуженным авторитетом в отрасли. В компании создан и успешно работает Комитет по углеродному менеджменту под управлением первого вице-президента Дидье Касимиро, члена правления Роснефти с 2012 года.

Еще одним важным шагом в области углеродного менеджмента стало подписание «Роснефтью» и BP соглашения о стратегическом сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Руководство нефтяных предприятий договорились о сотрудничестве в области разработки новых низкоуглеродных подходов и программ, которые будут направлены на поддержку целей устойчивого развития. Компании также намерены объединить усилия в области разработки отраслевых методологий и стандартов углеродного менеджмента, в том числе инициатив по сокращению и предотвращению выбросов метана, а также применению технологий повышения энергоэффективности.