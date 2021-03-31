Для миротворцев в Карабахе сдадут мобильные городки

Мобильные городки для миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе будут сданы в эксплуатацию к 5 апреля. Фото: Минобороны РФ

Мобильные городки для миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе будут сданы в эксплуатацию к 5 апреля, там же к этому времени заработает и мобильный госпиталь.

- На сегодняшний день мы завершаем оборудование 25 таких городков, идет сдача в эксплуатацию, наладка. Не позднее 5-го апреля все будет введено в эксплуатацию, то есть все наши миротворцы будут обустроены", - заявил замминистра обороны Дмитрий Булгаков во время церемонии открытия и заселения в Степанакерте очередного блочно-модульного городка на 250 мест для миротворцев.

Булгаков уточнил, что также по решению Министра обороны России Сергея Шойгу в Нагорном Карабахе строится мобильный госпиталь, где, в случае необходимости, миротворцам силами медицинского отряда специального назначения будет оказываться квалифицированная помощь.

Замглавы военного ведомства уточнил журналистам, что до "конца апреля должно быть полностью закончено обустройство наших миротворческих сил по всем направлениям".

Напомним, менее чем за три месяца в Нагорном Карабахе возведено и передано в эксплуатацию 12 блочно-модульных городков в Степанакерте, Гетаване, Каракенде, Хачмаче, Мартуни, Аскеране. В ближайшее время такие городки будут собраны в населенных пунктах Сисиан-2, Чартар, Лачинф, Сос, Джанятаг, Красный базар, Мардакерт, Зарыслы, Шуша, Забух, Джебраберт, Кырыкаха.

Это комфортные помещения. Все модули в городках укомплектованы кроватями, шкафами, столами и стульями, душевыми кабинами, а также бытовой техникой (стиральные машины, телевизоры, кондиционеры, бойлеры). На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.