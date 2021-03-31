Куда исчез Паша Техник: рэпер снова попал в тюрьму

Рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев). Фото: YouTube

Новость о том, что рэпер и звезда YouTube Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) уже несколько месяцев сидит в тюрьме, шокировала его поклонников. А многие попросту не поверили слухам, ведь в своих соцсетях Техник по-прежнему активен и продолжает веселить народ провокационными шутками.

Как утверждает телеграм-канал Baza, рэпера отправили на 11 месяцев в тюрьму за повторное вождение в состоянии опьянения (впервые эти случилось в 2019 году). Мол, в июне прошлого года пьяный Ивлев за рулём своего «Хаммера» попался гаишникам в Балашихе Московской области. И если в первый раз за подобное можно отделаться штрафом, то за повторное преступление наказание куда серьезнее: до двух лет за решёткой. Так нежели Техник и правда сидит?

Телефоны помощников рэпера недоступны, а в Мособлсуде «Комсомолке» предложили отправить письменный запрос. Тем не менее, на сайте судебной инстанции действительно есть похожее дело в отношении полного тезки рэпера. Более того, есть и ещё одно совпадение: как указано в приговоре, ранее обвиняемый отбывал срок в Республике Карелия за хранение наркотиков - этот факт из своей биографии рэпер никогда не скрывал.

Судя по материалам дела, с 23 сентября Ивлев находился под стражей: в этот день Балашихинский районный суд приговорил его к 11 месяцам колонии строгого режима. Однако, в тюрьму обвиняемого отправили только в декабре, после того, как он проиграл апелляцию в Мособлсуде. Кроме того, по приговору ближайшие два года нарушителю нельзя садиться за руль.

- В судебном заседании И. свою вину признал полностью, - пишут судебные стенографисты. - В апелляционной жалобе его адвокат, не оспаривая установленных судом фактических обстоятельств дела и квалификацию содеянного, выразил несогласие с чрезмерно суровым наказанием.

Защитник просил назначить условный срок: мол, у осуждённого на иждивении есть маленький ребенок, неработающая жена и родители-пенсионеры. А главное, он искренне раскаялся.

Однако, смягчать наказание суд не стал: несмотря на многолетнюю дружбу с наркотиками, водитель отдавал себе отчёт в своих действиях.

- Согласно заключению комиссии экспертов, И. во время своего деяния страдал психическим расстройством, вызванным одновременным употреблением нескольких наркотических средств и психоактивных веществ. Это психическое расстройство не является временным и лишающим И. способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - решил судья и утвердил обвинительный приговор в 11 месяцев колонии.

Между тем, самые внимательные пользователи соцсетей заметили отсутствие Паши Техника в Инстаграме.

- Где Паша? - то и дело интересуются подписчики.

- Да под Рязанью он, а посты вместо него выкладывает жена, - отвечают особо осведомлённые.

Тем не менее, официальных комментариев о новом сроке рэпера по-прежнему нет.