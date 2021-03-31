Чуда с нашим футболом опять не случилось: российская «молодежка» разгромлена Данией

В решающем матче отбора к Евро-2021 российская молодежная сборная была разгромлена датчанами. Фото: imago-images.de/ТАСС

Яркая победа над Исландией (4:1) так и осталась единственной у молодежной сборной России на Чемпионате Европы. Два поражения сначала от Франции (0:2), а потом и от Дании (0:3) безжалостно вычеркнули ее из числа участников Евро-2021. При этом надо признать, что в матче против датчан у команды Галактионова не было ни единого шанса.

Задача перед третьим туром у сборной России была сложная, но понятная – выиграть у Дании с разницей в два мяча. Уже к 11-й минуте она была провалена. К этому времени датчане без видимых усилий забили два гола. Две грубые ошибки жирным крестом легли на и так не слишком живые шансы команды Галактионова. А в оставшиеся 80 минут игроки российской молодежки создали лишь пару моментов, которые с натяжкой тянут на голевые. А за несколько минут до финального свистка Дания забила третий – 3:0. И из всего этого можно сделать несколько неприятных выводов, и один вполне сносный.

- Чалов, Максименко, Обляков, Дивеев, Евгеньев, Захарян, Макаров… Все это представители ЦСКА, «Спартака», Динамо», «Рубина». Молодежная сборная России была составлена из игроков, которые почти всегда играют в топ-клубах РПЛ, сражаются за медали, и регулярно выступают в еврокубках. Но их в одни ворота уделала команда, составленная преимущественно из игроков датского чемпионата. Никаких топ-клубов Европы, никакой особой практики в ведущих лигах. Вышли парни из далеко не самых крутых команд, прихлопнули нас без особых усилий. Это угнетает.

- Молодежная сборная России – это будущее нашего футбола. Судя по всему, оно не самое светлое. Нет, это не мрак и не провал. Вполне нормальное поколение, даже симпатичное. Но трудовое, без звезд мирового уровня. Так что взрослая сборная России и в следующие года будет середняком в Европе, которой каждая победа над любым соперником будет даваться с огромным трудом. С этим пора смириться.

- В «молодежке» нет никого, кто мог бы усилить взрослую сборную России прямо сейчас. Черчесову не стоит ждать помощи к Евро-2020. Чалов – не конкурент Дзюбе, Дивеев и Евгеньев – не могут вытеснить Семенова, как бы не хотелось в это верить. А Максименко не готов заменить 34-летнего Шунина вот именно грядущим летом. С этим нам жить.

- Это реальный уровень российского футбола. От того надо особо ценить те успехи, которые ему изредка удается достигать. 1/4 финала Чемпионата мира – это очень круто. Выход на Евро-2020 – это то, чему стоит радоваться. Победа над Словенией с одним из лучших вратарей мира Облаком и очень хорошим нападающим Иличем – вполне себе хороший результат. И само участие «молодежки» на Евро-2021 это уже прогресс. Так что Дании надо сказать спасибо – российский футбол лишен иллюзий о золотом поколении.