Астролог Татьяна Лукашевич: «Будем смеяться всю первую декаду апреля. А потом в нашу жизнь ворвутся неожиданные новости и события!»

Для тех, кто хочет сделать астрологическую карту желаний, в этом месяце, увы, трудно найти хорошую дату. Фото: Shutterstock

- Надеюсь, все уже придумали первоапрельские шутки, - говорит Татьяна. - Смеяться будем всю первую декаду месяца. А вот потом будем смотреть по ситуации, поскольку неожиданные новости и события ворвутся в нашу жизнь. Придется подстраиваться, резко менять планы, от чего-то отказываться. Легче будет тем, кто умеет быстро реагировать и обладает нестандартным мышлением.

Усилятся протестные настроения в связи с ковидными ограничениями. Но пока квадрат Сатурна и Урана крепко сковывает все порывы к свободе.

- Это, скорее, про Запад, где антиковидные протесты, манифестации и так происходят регулярно.

- Ждем разворота Сатурна в ретроградное движение в конце мая, когда он немного ослабит свою хватку. Надеюсь, он даст нам глоток свежего воздуха, открыв некоторые границы. Тем более, что в конце апреля Плутон разворачивается в ретроградное движение, что также будет способствовать уменьшению вирусной активности. По крайней мере, в прошлом году было именно так.

Также в апреле возможно усиление оппозиционных настроений, которое, однако, не приведет ни к каким результатам.

- Во второй половине апреля я ожидаю повышенную волатильность на финансовых площадках из-за громких заявлений или внезапных событий.

В отношениях неожиданные сюрпризы также могут происходить ближе к концу месяца.

Конечно, это касается только тех, у кого и так назревают проблемы. Тогда в районе полнолуния 27 апреля многое прояснится и встанет на свои места.

Апрель обещает быть очень интересным месяцем. И от нас самих зависит, как мы будем реагировать на внешние события.

Для тех, кто хочет сделать астрологическую карту желаний, в этом месяце, увы, трудно найти хорошую дату. В новолуние 12 апреля есть сходящийся квадрат светил и Плутона и расходящийся Марса и Нептуна. То есть, энергии борьбы и преодоления будут очень активны. А для карты желаний хочется более мягких энергий, когда не надо бороться с препятствиями. Поэтому карту желаний лучше отложить до мая.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

1 апреля – секстиль Меркурия и Плутона. Благоприятные возможности для проведения переговоров с представителями власти.

2 апреля – оппозиция Марса и Луны. День повышенной конфликтности и травматизма. Не рекомендуется проводить плановые операции

4 апреля – Меркурий входит в знак Овна. Усиливаются энтузиазм, искренность, но и эгоцентризм. Сложнее хранить секреты, появится желание расставить все точки над И.

9 апреля – квадрат Марса и Луны. День повышенной конфликтности и травматизма. Не рекомендуется проводить плановые операции. Аккуратнее при управлении любым транспортным средством.

Квадрат Марса и Нептуна добавит проблем на дороге из-за рассеянности внимания. Можно почувствовать упадок сил, особенно у мужчин. Также усилится аварийность в системах горячего водоснабжения и отопления.

12 апреля – новолуние в знаке Овен. Старт новых инициатив.

Венера в квадрате с Плутоном – роковые чувства, страсть, опасность подвергнуться сексуальному насилию. В финансах рекомендовано с особой тщательностью соблюдать риски, т.к. можно столкнуться с огромными убытками.

15 апреля – Венера входит в знак Тельца. Чувства становятся более стабильными. Усиливается желание комфорта и красоты. Женщины расцветают и начинают чувствовать себя лучше.

15-18 апреля - Марс в трине с Юпитером. Начатые инициативы имеют шансы на большой успех.

16 апреля – Солнце в квадрате с Плутоном. Роковые обстоятельства, способные привести к серьезным переменам в жизни. Изменения в структурах власти.

17 апреля – Луна соединяется с Марсом. День повышенной конфликтности и травматизма. Не рекомендуется проводить плановые операции.

19 апреля – Меркурий входит в знак Тельца. Что способствует более практичному мышлению, нацеленному на конкретный результат. Увеличится усидчивость, терпение, желание дойти до самой сути предмета. Хорошо для людей, имеющих отношение к литературной деятельности.

20 апреля - Солнце входит в знак Тельца.

23 - 25 апреля – Венера и Меркурий в соединении с Ураном делают квадрат к Сатурну. Разрыв партнерских отношений, неожиданные заявления властей, шокирующие новости, волатильность на фондовых площадках.

Марс входит в знак Рака - мужчины могут почувствовать навалившуюся усталость и ослабление иммунитета. Деловая активность снизится, проявлять инициативу будет сложнее.

24 апреля – квадрат Луны и Марса. День повышенной конфликтности и травматизма. Не рекомендуется проводить плановые операции.

27 апреля – полнолуние в знаке Скорпион. Обострение психических заболеваний, бессонница, повышенная обидчивость и ранимость.

Плутон разворачивается в ретроградное движение - повышенная волатильность на биржевых площадках, роковые обстоятельства. Рекомендуется избегать большого скопления людей, нахождение в сейсмических районах.

29 апреля – Меркурий проходит Лилит. Путаница в финансовых документах, обманы, ошибки.

30 апреля – Солнце проходит Уран. Резкое изменение планов, неожиданные события, шокирующие новости.