Чьи эшелоны с танками на самом деле идут в сторону Донбасса и Крыма

Температура военного психоза вокруг вероятного нападения Украины на Донбасс нагнетается третий месяц. Фото: EPA/ТАСС

Уже третий месяц нагнетается температура военного психоза вокруг вероятного нападения Украины на Донбасс. А то и на Крым. Допущенный в "предбанник" украинских спецслужб информационный пророк - журналист Гордон еще в конце зимы назначил войну в Донбассе на 1 марта, затем перенес ее на 1 апреля...

На самом деле не до ухмылок. Весь март на востоке Украины наблюдали эшелоны с танками, двигающиеся в сторону Донбасса. А главком украинской армии (он же - начальник генштаба) генерал Руслан Хомчак на слушаниях в Верховной Раде заявил, что армия морально готова к наступлению уже сейчас и ждет лишь приказа президента Зеленского. Это так напугало украинского депутата от партии власти Анну Колесник, что она в те же минуты написала в своем гаджете: "Надо валить из страны".

А тут еще пронырливая американская газета Нью-Йорк Таймс плеснула ведро керосина в информационный огонь: «США привели свой контингент в Европе в максимальную боевую готовность из-за концентрации российских войск вблизи границы с Украиной».

ВЗГЛЯД ИЗ США: МОСКВА ДЕМОНСТРИРУЕТ КИЕВУ ГОТОВНОСТЬ ОТВЕТИТЬ

Нью-Йорк Таймс пишет: "Статус готовности американских сил на военных базах в Европе был переведен из категории «возможный кризис» в категорию «потенциально неизбежный кризис» на фоне того, что возобновившиеся боевые действия на юго-востоке Украины и активизация российской армии в приграничном регионе привлекли внимание высоких чиновников в Брюсселе и Вашингтоне. Обострение ситуации идет по нарастающей, сопровождаясь взаимными обвинениями Киева и непризнанных республик ЛНР и ДНР в провокациях с целью возобновления полномасштабных боевых действий. Впервые за многие месяцы двусторонний огонь вдоль 250-мильной укрепленной «линии соприкосновения» сторон стал длиться круглые сутки.

Источники Нью-Йорк Таймс расходятся в оценке того, что именно затевается: одни полагают, что Москва демонстрирует Киеву готовность ответить на вероятное наступление в Донбассе, но дальше этого пока идти не намерена. Другие опасаются, что возможная военная операция Украины в Донбассе может привести к самым серьезным последствиям...

ВЗГЛЯД С УКРАИНЫ: ЭСКАЛАЦИЯ ВОЗМОЖНА В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ

Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, политический эксперт (Киев):

- В настоящее время идет очень серьезное нагнетание ситуации. Москва обвиняет Украину в подготовке наступления на Донбасс. Хотя есть информация о переброске дополнительных российских вооружений в Крым, туда идут эшелоны с военной техникой и с топливом. Мы можем столкнуться с военной эскалацией уже в ближайшие недели. Но я думаю, что это будет скорее в Донбассе, а не в Крыму. И уж точно - не со стороны Белоруссии.

В США присвоили войне на Украине статус «потенциально неизбежной». Фото: Shutterstock

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ: НЕ МОЖЕМ НЕ РЕАГИРОВАТЬ

Александр ШЕРИН, первый зам председателя комитета Госдумы по обороне (Москва):

- У меня нет информации о скоплении российских войск около Украины. Но, может быть, если нашему военному руководству стали известны какие-то намерения другого государства, мы не можем на это не реагировать. Когда идут неадекватные заявления со стороны Украины, где продолжается гражданская война, российское военное присутствие поблизости границ необходимо. Угроза провокации и разрастания военного конфликта там постоянно существует.

В ПРИХОЖЕЙ ВОЙНЫ: АМЕРИКА ГОТОВА ВМЕШАТЬСЯ?

Сообщение Нью-Йорк Таймс о переводе группировок вооруженных сил США в Европе в повышенную готовность можно оценивать по-разному. Это может быть или военно-политический блеф, или реальный сигнал о том, что американцы готовы вмешаться в войну на Донбассе (на чьей стороне — понятно).

Разумеется, Россия не оставит Донбасс на растерзание Украине. В ДНР и ЛНР уже около 500 тысяч человек получили российские паспорта. Защищать своих граждан — обязанность любого государства.

Но если допустить, что заваруха все-таки начнется и американцы в нее ввяжутся, то региональная "войнушка" может разгореться до мировой. И в США неизбежно будут задаваться вопросом: ради чего это им так необходимо?

Главком украинской армии заявил, что армия морально готова к наступлению и ждет лишь приказа президента. Фото: Zuma/TASS

ВСЕГО ЛИШЬ УЧЕНИЯ

Для пущего нагнетания страстей украинская и натовская пропаганда вовсю гоняют по ТВ и интернету видеоролики с эшелонами российской боевой техники, идущими на Юг. Смотрите, мол: вот вам доказательство подготовки Москвы к войне.

И никто на «той стороне» не слышит (или делают вид, что не слышат?) заявления официальных представителей Минобороны России о том, что в Южном военном округе давно запланированы военные учения.

Вот вам и весь ответ по поводу передвижений российских военных.

Тем временем и США под предлогом учений в Европе уже начали переброску аж 1200 единиц боевой техники. И в Москве из этого никакой паники не делают.

АВАНТЮРА НА ДВА ФРОНТА?

Украинский генштаб уже публично подсчитывает соотношение своих сил и «противника». Вдоль границы Украины и Крыма уже сейчас находятся 28 батальонных тактических групп. Промелькнуло сообщение, что в операции по «зачистке» Донбасса будет задействовано более 100 тысяч украинских солдат и офицеров (это почти половина армии незалежной). А ее генералы уже предвкушают победу, потому что под ружьем у республик Донбасса лишь около 50 тысяч человек.

Любопытно, что украинские стратеги намерены вести войну сразу на два фронта - на донбасском и крымском. Даже юный командир взвода скажет, что это - авантюра. Чтобы отважиться на такое, надо быть железно уверенным в поддержке мощного союзника. Не тот ли это "союзник", который уже сейчас держит свои войска в Европе в «повышенной готовности»?