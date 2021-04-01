Почему Россия дает миллиарды долларов в долг другим странам

Как поясняли в Минфине России, на 1 октября 2020 года зарубежные страны были должны России почти $40 млрд. Фото: Shutterstock

Наша страна - в пятерке главных мировых кредиторов развивающихся стран. Такой вывод сделал Всемирный банк, впервые опубликовав подобное исследование. По данным экспертов, Россия заняла 30 развивающимся странам почти $23 млрд. Кому и зачем мы даем деньги в долг? А главное - имеем ли с этого прибыль?

КТО ОНИ - НАШИ ЗАЕМЩИКИ

К слову, Всемирный банк посчитал лишь около половины выданных нами долгов. Как поясняли в Минфине России, на 1 октября 2020 года зарубежные страны были должны России почти $40 млрд. В числе главных заемщиков - Беларусь, Бангладеш, Венесуэла и другие страны. Причем Минск в разы опережает ближайших конкурентов. На долю соседней республики приходится каждый третий доллар, который мы дали в долг другим странам. Во многом это связано с «ядерным кредитом» - на строительство Белорусской АЭС в Островце. Как сообщал российский Минфин, только на эту стройку мы дали белорусам $4,5 млрд.

- В рамках двусторонних отношений со многими государствами Россия предоставляет кредиты. Это обычная мировая практика, которая является неотъемлемой частью честного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Поэтому она будет продолжаться, - пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Похожая ситуация - в Бангладеш. Там российские специалисты тоже строят атомную электростанцию. Ее стоимость - свыше $12 млрд. 90% от этой суммы власти Бангладеш могут взять взаймы у России.

АТОМНАЯ ЭКСПАНСИЯ

Действительно, большинство крупных должников появилось у России благодаря «Росатому» и «Рособоронэкспорту». Первый активно продвигает наши технологии возведения АЭС, а второй - наши вооружения. И многие страны их покупают. К примеру, себестоимость киловатт/часа, произведенного на атомной станции, в разы ниже, чем на угольных или газовых станциях. Правда, для этого АЭС сначала нужно построить. А это дорого. И если Китай может позволить себе покупать энергоблоки за наличные, остальные страны используют наши кредиты. То есть, мы и АЭС им строим, и деньги в долг на это даем. Казалось бы, глупость, но не совсем.

Африканские военные атташе на выставке российского оружия в подмосковном парке "Патриот". Фото: Евгения ГУСЕВА

- Страна предоставляет кредит иностранному заемщику, чтобы стимулировать экспорт собственной продукции. Это называется «связанный кредит» - когда средства используются для закупки продукции в той самой стране, которая и выдала кредит. На практике это означает: самих денег (ни рублей, ни долларов) страна-заемщик никогда не увидит. Деньги получат предприятия России. Они заключили контракты в долларах, мы им заплатили рублями, товар поступил заемщику. Так появляется задолженность страны перед Россией, - объяснял недавно в интервью «Комсомолке» теперь уже бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак.

- Те самые миллиарды, которые выдавались на строительство АЭС, пошли на создание оборудования, заказанного как минимум в трех российских регионах. Это ваши зарплаты, которые приходят к вам и к вашим семьям. Эти кредиты - фактически инвестиции в вашу занятость, - отвечал на скептические замечания слушателей Радио «Комсомольская правда» Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций.

ГЕОПОЛИТИКА - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Тем не менее в таких крупных государственных кредитах (а соглашения заключаются и оформляются с участием глав государств) экономические эффекты - не главный фактор.

- Страна, предоставляющая экспортные кредиты, преследует, конечно, не только коммерческие цели, но и геополитические. Предположить, что это не так, было бы очень странно и наивно. Другое дело, что это происходит в тени соглашения о кредитах. Я надеюсь, мне поверят, что в самих кредитных соглашениях никаких целей и задач, связанных с политикой, геополитикой или военно-политическими отношениями, никто не прописывает, поскольку договоренности эти осуществляются в иных местах и по-другому оформляются, - пояснял ранее Сергей Сторчак.

Экс-замминистра финансов России Сергей Сторчак. Фото: Иван МАКЕЕВ

Видимо, именно поэтому программа государственных кредитов России не разглашается. Финансовые условия их предоставления носят гриф «Секретно» или «Для служебного пользования».

КСТАТИ

Списали в утиль $150 млрд невозвратных долгов

В последние пару десятков лет Россия простила другим странам гигантское количество кредитов. В основном это займы, которые были выданы еще Советским Союзом. Так, мы скостили $30 млрд Кубе и по $20 млрд Ираку и странам Африки. Как не раз поясняли в Минфине, это было сделано потому, что эти долги были фактически невозвратными.

- На практике достижение договоренностей о таких списаниях – результат «смешивания» вопросов экономики, финансов, политики, дипломатии. Речь об экономиках, которые оказались не в состоянии генерировать финансовые потоки, достаточные для возврата средств. Возможности российских компаний работать в Африке расширились. И это - прагматичный подход к развитию торгово-экономических связей, - пояснял Сергей Сторчак.

К сожалению, взамен списанных долгов Россия практически ничего не получила. Пара-тройка контрактов российских сырьевых компаний вряд ли могут окупить такие затраты. Здесь нам стоило бы поучиться у тех же китайцев, лидирующих по объему кредитов развивающимся странам.

НУ И НУ!

Китайский «неоколониализм»

Хитрее всего поступают китайцы. Они одолжили деньги 70 странам мира. Дают их под низкий процент. В основном для строительства инфраструктуры: дорог, энергетических объектов. Причем с помощью коррупционных схем безбожно завышают стоимость работ и прописывают в договорах кабальные условия для заемщиков.

Во-первых, нужно закупать китайское оборудование. Во-вторых, использовать китайскую рабочую силу. В-третьих, ставить генеральным подрядчиком китайскую компанию. И наконец, в случае невозврата отдать часть ресурсов, находящихся на территории страны (например, землю, нефть или металлы).

Прецеденты уже есть. Так, Шри-Ланка строила на китайский кредит новый порт, а потом не смогла за него расплатиться. И в итоге отдала его в пользование Поднебесной на 99 лет. Похожая ситуация произошла в Таджикистане. Там одна из китайских компаний получила от местного правительства лицензию на разработку крупного золотого рудника. Опять же - в счет погашения долга, который брали для модернизации ТЭЦ.

Многие эксперты уже называют такую политику «неоколониализмом». Мол, тем самым Поднебесная потихоньку без какого-либо военного вмешательства завоевывает мир. По данным американского аналитического Центра по глобальному развитию, восемь стран уже находятся на кредитном крючке у Китая. В их числе Таджикистан, Киргизия, Мальдивы, Пакистан и Черногория. На долю Поднебесной у них приходится более 50% общего внешнего долга.

Кому мы больше всех дали в долг*

Страна - Сумма кредита ($ млрд)

Беларусь - 8,1

Бангладеш - 2,4

Венесуэла - 1,8

Индия -1,7

Вьетнам - 1,6

Йемен - 1,1

Другие- 6,2

Всего (около 30 стран) - 22,9

P.S. Статистика не учитывает некоторых крупных кредитов, выданных в 2019 - 2020 годах Венесуэле, Венгрии, Ирану, Беларуси и другим странам. Общий долг других стран Минфин РФ оценивает в $40 млрд.

Кто больше всего «спонсирует» развивающиеся страны*

Кредитор - Сумма долга ($ млрд)

Китай - 149**

Япония - 107

Германия - 28

Франция - 27

Россия - 23

Саудовская Аравия - 17

** По данным Wall Street Journal, реальный объем китайских кредитов примерно вдвое больше. Эти деньги они дают под подписку о неразглашении.

*По данным Всемирного банка за 2019 год.