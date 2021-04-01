Сестра Брежневой после развода с Цекало феноменально похудела и похорошела

Александр Цекало и Виктория Галушка прожили вместе 10 лет - с 2008 по 2018 годы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Александр Цекало развелся с женой Викторией Галушкой в 2018 году. Их расставание не было легким: продюсер оставил супругу и двоих детей ради новой любви – восточной красавицы Дарины Эрвин. Сестра Галушки, певица Вера Брежнева, рассказывала, что Виктория тяжело переживала уход мужа. Но потом встряхнулась и нашла в себе силы жить дальше – ради сына Миши и дочери Александры. Как это часто бывает, развод пошел ей только на пользу. После разрыва с 60-летним Цекало 36-летняя Виктория совершенно преобразилась. Если в статусе супруги продюсера она выглядела как солидная домохозяйка, то теперь ее можно принять за модель. Виктория сильно похудела и по стройности ничуть не уступает своей знаменитой сестре.

В статусе супруги продюсера Виктория всегда выглядела как солидная домохозяйка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Виктория и Вера сейчас отдыхают в Арабских Эмиратах. Вместе с Брежневой в отпуск отправились ее дочери Соня и Сара. Сестры поселились в Дубаи, где они проводят время на пляже, занимаются шопингом и ужинают в ресторанах. В Эмиратах певица устроила вечеринку по случаю 20-летия своей старшей дочки и поделилась в Инстаграме снимками праздника.

На одном из фото они с Викторией сидят за столиком в ресторане, одетые в черные платья. При этом сестра Брежневой выбрала сексуальный наряд на тоненьких бретельках, с открытой спиной и вырезами по бокам. Раньше о таком платье Галушка могла только мечтать: маскируя лишний вес, супруга Цекало всегда предпочитала достаточно просторные и закрытые наряды. Теперь же, сильно похудев, она радикально сменила гардероб.

Вера Брежнева (справа) поделилась совместной фотографией с сестрой Викторией (слева) из Дубаи. Фото: Инстаграм.

Еще одним фото поделилась общая подруга сестер – модельер Ханна Хмелева, составившая им компанию в Дубаи. Она сфотографировалась вместе с Верой и Викторией, стоя у зеркала. Все три девушки одеты в эффектные черные наряды. В комментариях фолловеры пишут, что три блондинки легко могли бы стать новым составом группы «ВИА Гра» - настолько потрясающе они смотрятся вместе.

Виктория Галушка (слева) сильно похудела и стройностью ничуть не уступает своей сестре Вере Брежневой (справа). Их фотографию в Инстаграме опубликовала модельер Ханна Хмелева (в центре).

После развода с Александром Цекало Виктория Галушка ушла в тень и не афиширует свою личную жизнь. В 2019 году она неожиданно поделилась в Инстаграме снимком, сделанным у киевского загса. На фото Виктория позирует с высоким мужчиной, чье лицо скрыто смайликом. Этот кадр спровоцировал слухи о том, что Галушка снова вышла замуж. Сама Виктория эти домыслы никак не комментирует.

Три блондинки легко могли бы стать новым составом группы «ВИА Гра» - настолько потрясающе они смотрятся вместе. Фото: Инстаграм.

Александр и Виктория прожили вместе 10 лет - с 2008 по 2018 годы. В одном из интервью Вера Брежнева призналась, что не судит Цекало: хотя продюсер больше и не является частью их семьи, он по-прежнему заботится о детях Виктории.

Развод явно пошел Виктории на пользу. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Саша, он является родственником по детям, но уже не часть нашей семьи. Если бы я была более юная, была бы более категорична и говорила, может быть, какие-то слова. Сейчас я могу сказать, что в жизни всякое бывает, - рассказала Вера. - Я не знаю ни одного человека, кому бы легко давался развод. У меня был развод, у моих друзей был развод. Это то, что не пожелаешь и врагу. Я поддерживала, но не умоляла ее желания быть расстроенной. Человек должен прожить эту печаль. Только тогда он будет готов к новой жизни. Мы все взрослые люди. Саша - взрослый человек, Вика – взрослый человек. Мы все несем ответственность за свои поступки, за свои действия, но главное при этом – оставаться людьми, чтобы мы не обозлились, поводов миллион. У нас есть потрясающие племянники, я не могу ненавидеть их папу, чтобы он не сделал. Я не виню никого и не считаю, что на этом жизнь не заканчивается.

Александр Цекало оставил семью ради молодой жены Дарины Эрвин. Фото: EAST NEWS

Брак с восточной красавицей Дариной Эрвин стал для продюсера уже четвертым. Супруги познакомились в Голливуде. Дарина родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова). Девушка переехала в США, куда их вместе с матерью перевез отчим, получила гражданство и сменила фамилию на Эрвин. Но теперь она носит фамилию Цекало: после свадьбы с продюсером она взяла фамилию мужа.