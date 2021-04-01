«Непотерянные люди»: Как тверской фонд «Константа» вернул из алкогольного плена родителей 386 детей

Подопечные проекта - семьи с детьми, в которых один или оба родителя склонны к употреблению алкоголя Фото: БФ «Константа»

«Мы опомнились, когда у нас детей забрали» - вспоминает Ольга. Сейчас ей неловко об этом говорить, но тогда остановиться вовремя, даже видя страдания детей, она уже не смогла. Не мог и её муж Вячеслав. Так Аня в свои 14 лет вместе с 6-летним братом Вовой попали в приют.

«Муж придёт с работы уставший, принесёт бутылку, мы за ужином и выпьем», - так всё начиналось. Не только у Ольги с Вячеславом. Восполнить силы после трудового дня с помощью алкоголя стремились десятки семей, попавшие в проект «Дети дома» благотворительного фонда «Константа».

Специалисты фонда совместно с сотрудниками социальной защиты населения, профессиональными наркологами, психотерапевтами и психологами уже несколько лет оказывают квалифицированную помощь родителям из Тверской области. Это семьи с детьми, в которых один или оба родителя склонны к употреблению алкоголя, и существует риск социального сиротства для детей.

Ольга и Вячеслав скрашивали вечера алкоголем несколько лет. Лишь радикальные методы и разлука с детьми помогли кардинально пересмотреть досуг. «У нас полностью поменялся круг общения. Все кто ушли – это друзья «по стакану», не более. Но мы вылезли из этого, слава Богу. Сейчас я приучаю Вовку к рыбалке, всей семьёй мы выбираемся на природу, такие теперь у нас выходные» - говорит Вячеслав, он уже больше года не притрагивался к алкоголю. «Даже не тянет к бутылке. Конечно, и дети стали спокойнее, с Аней у нас теперь очень доверительные отношения, мы прямо как подруги. Страшно представить, сколько мы детям нервов потрепали. Конечно, мы виноваты» - дополняет мужа Ольга.

«Я потерялась во времени, ушла в запой на три дня. Когда очнулась, мне стало так страшно, и я поняла, что сама не справлюсь. Преодолев чувство стыда, я обратилась за помощью» - делится другая участница проекта «Дети дома» Олеся, фельдшер по профессии. После мучительного расставания с пьющим супругом она осталась с тремя детьми, и сама не поняла, как стала копировать образ жизни мужа.

«Потеряв цель в жизни, я очутилась на самом дне. Но мне помогли оттолкнуться и сохранить свою семью. Трое детей со мной, забота о них вернула мне желание жить, хочется стремиться к лучшему, - признаётся многодетная мама, - оглядываясь назад, понимаю, что ни к чему хорошему этот образ жизни не приводит, это потерянные люди, я твёрдо поняла, что не хочу быть среди них».

С 2018 года благодаря фонду «Константа» 243 человека (родители 386 детей) получили помощь в лечении от алкогольной зависимости. Эти люди приняли волевое решение покончить с пагубной привычкой и выбрали своими главными жизненными ориентирами семью и детей. 78 детей, ранее изъятых из семей, злоупотребляющих алкоголем, удалось вернуть родителям.

«Таких показателей удалось достичь благодаря тому, что мы работаем с семьями, которые имеют высокую мотивацию, дополненную активной работой социальных служб и сотрудников благотворительного фонда. Плюс всесторонняя оценка реабилитационного потенциала, индивидуально подобранное лечение и качественные медикаменты. Всё это способствует наступлению и стабилизации ремиссии» - подытожил Даниил Покровский, кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог, психотерапевт.

Поддержать проект «Дети дома» и помочь большему количеству детей расти в гармоничных семьях, а не в социальных учреждениях может каждый.