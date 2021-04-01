В Японии сакуры зацвели раньше положенного срока

Впервые за последние 600 с лишним лет сакуры зацвели в конце марта Фото: REUTERS

Сезон ханами, что означает «любование цветами», в Стране Восходящего солнца начался раньше положенного срока.

Впервые за последние 600 с лишним лет сакуры зацвели в конце марта. Пик цветения пришелся на 26 марта. Хотя обычно ханами наступает в середине апреля.

Первыми увидели символ весны жители Киото.

- Последний раз такой ранний пик японцы наблюдали в 1409 году, - комментирует событие ученый из Университета Осаки Ясуюки Аоно. – Тогда сакура зацвела 27 марта. Но примерно с 1800 года пиковый день цветения постепенно сдвигается с середины апреля к началу месяца.

Ученые делают вывод, что именно глобальное потепление и урбанизация способствуют изменениям даты начала цветения сакуры.

- Весна в Северном полушарии, где расположена Япония, уже на протяжении нескольких лет наступает раньше положенного срока, - продолжают ученые. – Не только растения, но и животные изменили свой привычный образ жизни. Мы это наблюдаем повсеместно.

В Японии цветение сакуры длится несколько дней. Для местных жителей это своего рода праздник наступления весны. Японцы собираются с родными и друзьями в парках, устраивают пикники и отдыхают под тенью розово-белых деревьев, наслаждаясь их ароматом.

И даже с учетом предупреждения властей соблюдать ограничительные меры в связи с коронавирусной пандемией, японцы приходят в парки, чтобы хоть несколько минут полюбоваться сакурой.