Короткие пенисы и низкая фертильность: американский профессор предупреждает об опасности

За последние полвека глобальный коэффициент рождаемости снизился более чем вдвое Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению ряда ученых, исследования американского профессора Шанны Сван проливают свет на одну из самых важных загадок последнего времени: почему человечество теряет способность к воспроизводству.

Профессор медицины окружающей среды, один из ведущих мировых эпидемиологов Шанна Сван считает, что повсеместно применяемые фталаты и бисфенол в скором будущем могут привести к проблемам с функциями репродукции человека.

Результатами своих исследований ученый с мировым именем поделилась в своей новой книге «Обратный отсчет».

– Промышленные химикаты, содержащиеся в десятках предметов домашнего обихода, приводят к уменьшению пенисов, снижению количества сперматозоидов и даже сокращению промежности у мужчин. Такие химические вещества, как фталаты, которые содержатся во всем, от игрушек до фармацевтических препаратов, нарушают наш гормональный баланс, вызывая репродуктивный хаос разной степени.

За последние полвека глобальный коэффициент рождаемости снизился более чем вдвое. На сегодняшний день в большинстве развитых стран зафиксировано меньше чем 2,1 рождений на одну женщину, то есть ниже, чем уровень воспроизводства населения. Вполне возможно, что не последнюю роль в этом играют именно химические вещества, широко применяемые человечеством практически во всех аспектах жизни.

Фталаты (соли и эфиры фталиевой кислоты) – используются для обеспечения эластичности и прозрачности изделий, например, при производстве пластиковых бутылок, а также клея, красок и косметики.

Бисфенол А – в течение последних 50 лет используется в качестве отвердителя при изготовлении пластика в связи с чем сферу применения вещества практически невозможно выделить.