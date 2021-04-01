В США для консультаций по вопросу реформы полиции привлекли убийцу полицейского

Сама же инициатива «Переосмысление сотрудничества в области общественной безопасности» запущена на фоне протестов после гибели Джорджа Флойда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Итака (штат Нью-Йорк) в консультативную группу, призванную заняться вопросом реформирования полиции, включили Ричарда Риверу, отсидевшего почти 40 лет за убийство офицера в 1981 году.

12 января 1981 года пятеро подростков, в числе которых был Ривера, размахивая оружием, ворвались в гриль-бар. Целью 16-17-летних молодых людей было банальное ограбление. Оказавшийся в баре 36-летний офицер полиции Роберт Уолш попытался остановить преступление. Тогда Ривера выстрелил в него из пистолета и ранил в плечо. Позже подросток подошел к лежащему полицейскому, приставил ствол к его голове и хладнокровно спустил курок, оставив сиротами четверых детей Уолша.

На суде поступок Ривера назвали «ужасной и хладнокровной казнью». За убийство полицейского молодой человек был отправлен в тюрьму, где и находился до 2019 года, когда было удовлетворено ходатайство о его условно-досрочном освобождении.

Привлечение Риверы в консультативную группу вызвало шквал возмущений. В частности, президент Полицейской благотворительной ассоциации Пэт Линч заявил, что Ривера, пожалуй, последний человек, чьих советов стоило бы слушать при реформе полиции.

– Мало того, что этот убийца полицейского получил условно-досрочное освобождение, теперь он получил должность и будет помогать ликвидировать полицейское управление. Кто-нибудь ожидает, что он будет честным и непредвзятым в своем обзоре?

Консультативная группа по вопросу реформы полиции создана после настойчивых требований губернатора штата Нью-Йорк, демократа Эндрю Куомо. В конце концов, Куомо поставил ультиматум: тем округам, которые в ближайшее время не предоставят планы реформ, было обещано серьезное сокращение финансирования.

Сама же инициатива «Переосмысление сотрудничества в области общественной безопасности» запущена на фоне протестов после гибели Джорджа Флойда 25 мая 2020 года.