В Италии выбрали эмблему зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2026

C большим отрывом победил логотип Futura, олицетворяющий прорыв в будущее

Варианты были представлены на недавнем фестивале в Сан-Ремо, после чего было проведено всеобщее голосование по Интернету. В результате с большим отрывом победил логотип Futura, олицетворяющий прорыв в будущее, о чем, по мнению организаторов, говорит начертание цифры 26.

Эмблема Паралимпийских Игр отличается цветной раскраской цифры и своим символом, составленного из трех полумесяцев «agitos», олицетворяющих движение, устремление.

Девиз Олимпиады-2026 еще не сформулирован, да и бюджет составлен только приблизительно, с учетом выхода страны из пандемии, но она явно пойдет по пути Летних игр-2024 в Париже. Французы уже заявили, что сделают свои соревнования первым климатически-позитивным мероприятием в большом спорте. Весь транспорт, питание и обслуживание гостей Олимпиады будут организованы с применением современных технологий.

Словом, Игры еще не начались, а «зеленые» уже победили.

Ближайшие Олимпийские Игры

2021 год. Летние. Токио*

2022 год. Зимние. Пекин

2024 год. Летние. Париж

2026 год. Зимние. Милан-Кортина

2028 год. Летние. Лос-Анджелес

*Игры перенесены с 2020 года из-за пандемии.