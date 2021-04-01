ВКонтакте обновила приложение для iPad

Более того, приложение теперь будет обновляться одновременно с мобильным: оно универсальное для iPhone и iPad и адаптируется под большой экран. Скачать его можно по ссылке.

Теперь не важно, что под рукой — телефон или планшет: обновлённое приложение позволит ещё удобнее общаться, развлекаться, работать и учиться. В версии для iPad будет комфортнее смотреть видео, редактировать фото, читать объёмные документы, играть в игры, создавать посты — делать всё, для чего лучше подходит большой экран.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Мы видели, с каким энтузиазмом пользователи ожидали обновлений для ВКонтакте на iPad. И хотя планшетами пользуются гораздо реже, чем смартфонами или ноутбуками, мы всегда учитываем отзывы и пожелания, которые получаем. Это помогает запускать действительно востребованные продукты. Обновлённое приложение поможет общаться и решать повседневные вопросы — будь то быт, работа или учёба — с любого устройства».

Запуск поддержали размещением наружной рекламы в пяти городах: Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. На макетах изображены реальные отзывы пользователей и ответы на них.

ВКонтакте на iPad для работы и учёбы

В новой версии доступны видеозвонки — можно бесплатно и без ограничений по времени общаться с коллегами или проводить уроки. Приложение поддерживает внешнюю клавиатуру — с ней удобнее писать сообщения с мощной аргументацией или развёрнутые ответы. Если печатать неудобно, мысль можно наговорить — на iPad теперь есть и голосовые сообщения. А ещё планшет выручит, когда нужно решить срочный вопрос, а телефон разрядился.

ВКонтакте на iPad для творчества

Большой экран лучше телефона подходит и для креативных задач. Например, пользователи могут редактировать снимки и гармонично располагать их в посте. Администраторы сообществ — создавать на их основе целые сайты, общаться с подписчиками. Творческие люди — рассматривать все детали на трансляции мастер-класса и делиться своим опытом в статьях.

ВКонтакте на iPad для развлечений и других дел

На iPad теперь можно слушать любую музыку из ВКонтакте, а ещё смотреть клипы и любые другие видео — прямые эфиры, истории, познавательные ролики. Планшет подойдёт и для звонков друзьям: благодаря большому экрану получится лучше разглядеть умилительного щенка, новое платье или захватывающий пейзаж. Также на iPad будет работать большинство мини-приложений ВКонтакте — можно заказать еду или приобрести что-то на AliExpress.

Матвей Правосудов, старший продуктовый дизайнер ВКонтакте:

«Навигацию в новой версии продумывали с учётом главного преимущества планшета — большого экрана. Поэтому основную его часть отвели под просмотр текста, фото и видео. А ещё сделали то, что так просили пользователи: разделы «Музыка» и «Уведомления» расположены в нижнем меню, так что перейти к ним можно одним касанием».

Обновлённая версия приложения для iPhone и iPad будет доступна всем пользователям в течение дня