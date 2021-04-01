Бунт на корабле под алыми парусами

Рашкин делал хайп на союзе с Навальным. Он имел хорошую пиар-поддержку и поддержку в виде массовиков-затейников. Но на определенном этапе стало понятно, что он является нарушителем спокойствия Фото: Евгения ГУСЕВА

Два депутата Мосгордумы от КПРФ, которые несколько месяцев назад из коммунистической фракции в столичной думе были исключены, кажется, попытались вынести сор из избы.

И Елена Шувалова, и Дмитрий Локтев, похоже, провинились не только тем, что позволяли себе критику руководства фракции. 38-летний Локтев , которого «попросили на выход» в феврале, предположил, что средства, выделяемые на оплату помощников депутатов, могли партией… присваиваться! Такой вывод Дмитрий Александрович сделал, ознакомившись с «засекреченным» Положением о фракции КПРФ в столичном парламенте. Из которого он с удивлением узнал, что от него, как от депутата-коммуниста, требовалось «укреплять материальную базу» московского отделения КПРФ.

В частности, Локтев уверяет, что от кандидатов по одномандатным округам в Мосгордуму требовалось «делиться с московским горкомом партии двумя ставками помощников», а также половиной фонда премий.

Депутата Локтева так перепахала эта история, что он обратился в столичную прокуратуру. Для чего? Чтобы та провела проверку неправомерных, с его точки зрения, действий московского отделения компартии и ее руководителя Валерия Рашкина. По мнению молодого народного избранника, дело пахнет коррупционными злоупотреблениями.

А старший товарищ депутата Локтева, Елена Шувалова, от которой однопартийцы постарались дистанцироваться еще минувшим летом, на своей странице в соцсетях прямо заявляла, что из горкома ей предлагали кандидатуры помощников, заявлявших, что не собираются работать в Думе, где им полагалась бы зарплата помощников депутата, а намерены работать в горкоме компартии. Елена Анатольевна не скрывала, что она ни пристраивать таких помощников не собиралась, ни выплачивать партийный максимум — вот и оказалась изгоем.

Локтев и Шувалова в своих высказываниях не скрывают, что сомнительная, с их точки зрения, политика руководства московского горкома не только их, людей опытных, отвращает от работы в партии, но и молодые кадры в стан левых сил не привлекает.

Показательно, что в конце марта 2021-го с постом главы фракции КПРФ в законодательном собрании Владимирской области расстался известный публицист и политик Максим Шевченко. Нельзя сказать, что и тут впрямую постарались товарищи по партии. Но Максим Леонардович заявил, что отнюдь не от коммунистов, а от Российской партии свободы и справедливости (РПСС) он собирается идти на выборы в Госдуму по 208-му одномандатному округу в Москве. По округу, где КПРФ решила выдвинуть проверенного, «своего человека» — Нину Останину. Она ныне руководит аппаратом коммунистической фракции в нижней палате российского парламента.

Шевченко дипломатично уходит от резких формулировок и утверждает, что к диалогу открыт всегда, но «не готов к манипуляциям и закулисному сговору».

Он человек опытный, много повидавший. И чьих-то фамилий к данной ситуации не привязывает. Но вот его молодая коллега, Александра Богомольникова, опять таки в соцсетях, рассказала, как шел отбор кандидатов перед выборами в Красногвардейском районе. Большинство членов местного отделения КПРФ высказались за кандидатуру Николая Сергеева. Но лидер столичных коммунистов этот вариант отклонил. И представил свою «проходную» кандидатуру - В.В.Петрова. Объяснение таких действий молодая коммунист Богомольникова видит, в первую очередь, в финансовой состоятельности кандидата. После ее выступления были опубликованы данные о похожих случаи в других столичных округах. При том в самом Красногвардейском райкоме Александру подвергли суровой критике, которую сложно назвать товарищеской.

Вот как прокомментировал для «КП» непростую ситуацию в коммунистических рядах директор Центра политического анализа

Павел Данилин.

- Руководство московского горкома КПРФ давит на молодых коммунистов и на несогласных?

- Не совсем так. Рашкин делал хайп на союзе с Навальным. Он имел хорошую пиар-поддержку и поддержку в виде массовиков-затейников. Но на определенном этапе стало понятно, что он является нарушителем спокойствия. И что ему, Рашкину, это может дорого стоить. И он от этого дела начал отходить.

- Он нарушал правила игры?

- Хайп на оппозиционности — понятная история. Это пытались делать. Но когда нарушались правила политического общежития, это начало создавать проблемы КПРФ.

- Подобные случаи бьют по имиджу партии?

- После каждого такого случая Московское отделение становится слабее. Откалываются сторонники. Перед выборами такие скандалы невыгодны для КПРФ.

- Депутат Локтев обратился в прокуратуру, чтобы разобрались с коррупцией.

- О том, что у коммунистов были те, кто занимались политической коррупцией - знали все. Другое дело — официального хода этому делу до сих пор никто не давал.

- Это может отразиться на всей партии?

- Ну, это вряд ли. Они сделают вид, что их это не касается. Но на московском отделении такое может отразиться очень плохо. Впрочем, это зависит от позиции правоохранительных органов.

- Молодые коммунисты могут разочароваться в партии на фоне подобных эксцессов?

- У коммунистов мало молодых кадров. Именно этим и был обусловлен некий союз коммунистов и навальнистов. У КПРФ давно нет молодой массовки. Самый молодой у них был Сережа Удальцов, 45-летний. Это большая проблема для компартии, и она пытается ее решить. Но до осени времени не так много...