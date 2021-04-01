"Мне было 12": Познер рассказал о главном подарке ко Дню рождения в жизни

Обозреватель KP.RU Александр Гамов поздравил знаменитого телеведущего с днём рождения - 1 апреля ему исполнилось 87 лет
Фото: Борис КУДРЯВОВ
- Владимир Владимирович, с днем рождения вас!
- Спасибо большое, Александр. Сразу хочу сказать, что пока никому не даю никаких интервью. (Минувшей ночью гостиницу в Тбилиси, где останавливался Познер, «атаковала» толпа протестующих против его приезда, утром 1 апреля он вернулся в Москву. - А.Г.) Поэтому, мне сказать вам пока нечего.
- Я вам бросил на почту и на телефон ссылку того, что ночью вы мне рассказали.
- Я вам ночью мало что рассказал. И я пока не буду особенно распространяться.
- Просто спрошу... Два слова еще скажите. Как у вас настроение?
- У меня прекрасное настроение.
- Где вы будете отмечать сегодня день рождения?
- Не буду я это говорить. Потому что потом обязательно туда наедут.
- Ну, я первый приеду.
- (смеется).
- В ресторане, дома или где?
- Не скажу.
- Каких подарков вы ждете?
- Никаких.
- Самый главный подарок в детстве у вас какой был?
- В каком возрасте?
- Самый ранний подарок.
- Мишка.
- Плюшевый или какой?
- Ну, типа плюшевого. Мягкая игрушка.
- Девушки что Познеру дарили, кроме любви?
- Не могу вам ничего на это ответить. Отдельно как-то не было такого…
- А в зрелом возрасте родители что вам дарили?
- Что вы называете зрелым возрастом?
- Ну, когда вы уже стали мужчиной, вам можно было машину, допустим, подарить или еще что-то.
- Нет, такого мне никогда не дарили. Я сейчас не помню. Пожалуй, главный подарок, это когда мне было лет 12. Мне подарили проигрыватель-автомат для пластинок, можно было ставить 10 пластинок. Я очень любил и люблю музыку, и вот этот подарок для меня был особенно дорог.
- Хорошо, тогда скажите, что по Радио «Комсомольская правда» должно в честь Владимира Познера прозвучать, какая музыка, какая мелодия, какая песня?
- Ну, я должен подумать…
- Прямо сейчас говорите, сходу, а то до вас не дозвониться.
- Я должен подумать. Вы имеете в виду, какую песню?
- Да. Какую песню вам в эфире Радио «Комсомольская правда» поставить в честь вашего дня рождения?
- Я не знаю. Ну, вот мне подсказывают правильно. Поставьте Фрэнка Синатра, My Way.
- Что вам супруга обычно дарит?
- То, что мне супруга дарит, это опять мое… Что вы вообще лезете в интимные вопросы? То, что дарит, то и дарит. Но - всегда дарит.
- Спасибо! И - ещё раз с праздником!