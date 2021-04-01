«Медицина достигла таких высот, что уже не встретишь здорового человека”: Геннадий Онищенко 1 апреля поделился своими любимыми анекдотами о врачах

Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Геннадий Григорьевич, это Александр Гамов, помощник депутата Онищенко. Я 1 апреля проснулся и вспомнил анекдот, который вы мне однажды рассказали...

- Я вам точно этого анекдота не рассказывал, это вы меня с кем-то путаете. Но я понимаю, что это повод для начала разговора.

- Но у вас же есть медицинские анекдоты.

- Если только на актуальную тему. Вот такой, например. «Антипрививочник – это звучит гордо, но недолго.»

Это как раз на злободневную тему. По мере того, как мы наращиваем вакцинацию от ковида, все больше и больше всяких небылиц, страшилок появляется.

- Ааа!

- «В реанимации царило необычное оживление.»

Реанимация применительно к инфекционным заболеваниям стала чуть ли не главным местом в больнице.

- Еще?

- «В целом наблюдается отрицательный спад устойчивого роста уменьшения подъема заболевших на душу умерших после выздоровления.»

- Это цитата?

- Это примерно, как с точки зрения банальной эрудиции. Каждый частный индивидуум, критически метафизирующий абстракцию, не является критерием утопического субъективизма.

Это понятно?

- А что-нибудь народное, попроще?

- «Хорошая медицина – когда болезни боятся больше, чем врачей.»

- Оптимистичненько.

- Это не про нашу медицину, правда.

- Про американскую.

- Да.

- А еще какие анекдоты у вас в голове?

- «Прорыв в отечественной медицине произойдет в тот момент, когда выведут сорт подорожника, у которого нижняя сторона будет липкой, как лейкопластырь.»

Это такая аллегория по поводу дефицита лекарств.

А вот : «Мы все имеем право на бесплатную медицину, но именно для этого вдоль дорог и растет подорожник.»

- Смотрите под ноги!

- «Медицина в настоящее время достигла такой высоты, что сейчас уже практически не встретишь здорового человека.»

Но здесь просто путают медицину со здравоохранением. Это немножко разные вещи.

-Зато точные!

- Из обсуждения древних людей: они болели меньше, практически один раз.

А вот еще. «Поликлиника. Девушка заглядывает в кабинет гинеколога: «Простите, доктор, я у вас тут трусики не забыла?» Гинеколог, осмотревшись: «Нет вроде». – «Ах, извините, значит, у стоматолога».

-Ух ты!

- (смеется) Студенческий анекдот. «В мединституте: «Уважаемые студенты! Сегодня мы практически познакомимся с вашим будущим. Все – в морг». Ну, не в морг, а в прозекторскую. Понятно, это такое мрачное, но действительно правильное будущее, у всех оно будет.

Смотрите, актуальная тема и, как говорится, по моей кафедре. «Почему коронавирус фактически не затрагивает россиян? Он боится очередей и врачей в наших районных поликлиниках.»

- Точно!

- Совещание у производителей йода и зеленки. «А давайте сделаем их такими, чтобы вообще не отмывались». – «Давайте».

«Ты же в универе клятву Гиппократа принимала». – «Я в универе много чего принимала. А вообще-то, клятвы не принимают, а дают».

- Хм…

- «Еще несколько лет такой же «оптимизации» медицины, и в торговых центрах будет не только проводиться вакцинация, но и все виды амбулаторных хирургических операций». Как вам анекдот?

- Не надо так зло.

- «Скажите, чем вы своих глистов лечите?» - «Ничем». – «А как же?» - «А они у меня не болеют».

- Ооо!

- Объявление в травматологическом отделении: «За курение – изъятие костылей до конца пребывания в стационаре».

«Как насчет того, чтобы оторваться вечерком?» - «Ты кто вообще? – «Тромб».

- Ой!

– «Я теперь умру? Что со мной, доктор?» - «У вас обычная простуда, но, к сожалению, даже против нее наша медицина бессильна». Как вам?

- Страшновато.

- «Чтобы убедиться, что Дед Мороз настоящий, студенты медвуза поймали одного и вскрыли.»

- Мама!

- «Особенности нашей бесплатной медицины: на самом деле платят все, кто может - деньгами, кто не может - здоровьем.»

«Это просто вопрос времени, когда к моему имени и фамилии добавят слово «синдром».

«Донор доехал до больницы с двумя пересадками.»

«Из медицинского института могут отчислить не только за успеваемость, но и за красивый почерк.»

- Каллиграфия не пройдет!

- «Медицина – это тонкое, практически ювелирное искусство поддерживать человека больным, но не настолько, чтобы он умер и перестал платить.»

«У вас лечение платное?» - «Лечение бесплатное, вылечивание платное».

- Ай-я-яй…

- Вот еще. «Руки за голову, лицом к стене, не дышать!» Флюорография.

«Знаете ли вы, что если посадить печень, она обязательно вырастет?»

- Надо запомнить.

- «Медицина подразумевает только два состояния человека – жив или мертв.»

- Какие-то все грустные…

- Ну, а что же вы хотите?

«От судьбы не уйдешь, все мы там будем. Бог дал, бог взял». - «Простите, а вы точно реаниматолог?»